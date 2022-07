Covid, situazione in miglioramento: 4.431 nuovi positivi in Puglia, 1.040 nel leccese

PUGLIA – Il picco è alle spalle: scende ancora la curva del contagio. Mentre a Wuhan, in Cina, tornano le chiusure per soli 4 casi, in Europa tutti si sono già abituati a convivere col virus e difficilmente si effettuano tamponi se si manifestano sintomi non gravi. Insomma, in tanti vivono il virus mutato come un’influenza. Ciononostante i postumi possono essere seri, dai disturbi cutanei a quelli dell’olfatto. Sul long Covid bisogna ancora fare chiarezza.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico regionale segnala 20.767 (ieri 20.694) test eseguiti e 4.431 (ieri 4.454) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 21,34% rispetto al al 21,52% di ieri.

Si registrano 9 decessi rispetto ai 16 di ieri, ai 14 di martedì, ai 3 di lunedì, ad 1 di domenica, ai 5 di sabato, ai 2 di venerdì, agli 8 di giovedì.

Con 1.040 nuovi casi (ieri 902) la provincia di Lecce è sempre al secondo posto fra le province pugliesi.

Complessivamente i ricoverati scendono da 515 a 508 (-7), mentre gli attualmente positivi scendono da 67.586 a 65.938 (-1.648).

Dei 508 ricoverati, 488 (ieri 497, -9) sono in area non critica, mentre 20 (ieri 18, +2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 1.277

Provincia di Bat: 304

Provincia di Brindisi: 415

Provincia di Foggia: 521

Provincia di Lecce: 1.040

Provincia di Taranto: 725

Residenti fuori regione: 120

Provincia in definizione: 29