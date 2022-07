Lunedì 4 luglio Luca Telese per “I dialoghi di Corsano”

CORSANO (Lecce) – Lunedì 4 luglio (ore 20:30 – ingresso gratuito) in Piazza San Giuseppe a Corsano con Luca Telese prosegue la rassegna “I dialoghi di Corsano”. Il giornalista e conduttore tv, dialogando con il sociologo Franco Chiarello, presenterà “La scorta di Enrico. Berlinguer e i suoi uomini: una storia di popolo” (Solferino). I protagonisti di questa storia vengono dalla resistenza: al fascismo, alla violenza, alla fame. Hanno percorso vie diverse: dalle montagne partigiane alle catene di montaggio. Sono arrivati a una medesima destinazione: il Partito comunista italiano. Che a un certo punto delle loro vite si incarna nella figura di un uomo, Enrico Berlinguer. Questa è la loro storia, intrecciata a quella del loro leader. È fatta di tante vicende pubbliche – dalla primavera di Praga al golpe cileno, dalla rottura con Mosca all’attentato di Sofia – e di altrettante testimonianze private che illuminano vittorie e pericoli, scorci di confidenze e di intimità. Racconta gli anni al servizio di una missione, per il partito e per il Paese, che univa le famiglie di Berlinguer e dei suoi uomini in una paura fin troppo concreta, come dimostra il tragico destino di Moro e della sua scorta. E si allarga nella foto di gruppo di un popolo che nella stagione breve e folgorante di Berlinguer visse la propria appartenenza politica con un’intensità forse mai più raggiunta. Promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Corsano in collaborazione con Provincia di Lecce, Unione dei Comuni – Terra di Leuca, Biblioteca Comunale di Corsano – Città che Legge, InfoPoint Corsano, ProLoco di Corsano, Libreria Idrusa di Alessano e Radio Venere, la manifestazione curata dall’associazione culturale Narrazioni proseguirà con la partecipazione dell’ex ministro e scrittore Claudio Martelli (domenica 10 luglio), dell’inviato dell’Avvenire Nello Scavo (mercoledì 10 agosto) e del presidente della Fondazione don Tonino Bello Giancarlo Piccinni (domenica 21 agosto).

