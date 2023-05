A Trepuzzi tutto pronto per la X° edizione di Bande a Sud

TREPUZZI – <Cosa fa una banda musicale dopo la tempesta? Dopo che la burrasca (sociale, politica, sanitaria ed economica) ha fatto svolazzare per le strade gli spartiti, tentato di scoperchiare e annullare del tutto i grandi teatri delle piazze e la necessità di condividere musica insieme, ascoltarla, suonarla? Nonostante qualche acciacco, da lontano si sono sentiti gli echi degli ottoni come stormi di ritorno, ed ecco che ancora una volta la banda, per le strade che si rianimano, ritorna a passare, a lanciare il suo “canto” di comunità, a raccontare vicende mitiche e roboanti, di amore e lotta, a mescolarsi con i ritmi adriatici a risvegliare la voglia di ballare. > Dal 2012 il festival Bande a Sud porta in piazza grande musica, tradizione, magia, trasformando ogni volta Piazza Largo Margherita a Trepuzzi nel centro pulsante degli immaginari bandistici. QuI il grande patrimonio bandistico del Sud e la musica da strada si legano ai ritmi del mondo in una grande esperienza di comunità.

Il programma di Bande a Sud “dopo la tempesta” è ciò da cui si riparte, il cuore pulsante di un luogo, Trepuzzi, diventato riconoscibile per le grandi energie musicali sprigionate nei giorni intorno alla Festa Patronale della Madonna dell’Assunta.

Le date di anteprima:

Dal 3 al 5 agosto, ritorna per i bambini e le bambine tra i 4 e i 10 anni, BANDE A SUD KIDS, Suoni e immagini per l’infanzia, a cura di BLABLABLA, ingresso gratuito su prenotazione, presso Auditorium Zona Santi, via Tasso 39. Tre giornate di laboratori che avranno lo scopo di sensibilizzare i più piccoli alla musica e rendere loro partecipi di ricche “esperienze sonore”.

(iscrizioni al numero: 320 7087223 / tutti i dettagli sulla pagina fb/associazioneblablabla )



Domenica 7: Piazzetta Chiesa Madre, ore 21.00, presentazione del docu-film “Anima e Corpo” a cura di Cristel Caccetta. Un intenso viaggio visivo sulle atmosfere ed i riti della Festa Patronale.

Il programma 2022

Martedì 9 agosto: come di consueto il festival si apre con una serata dedicata alla musica classica. Piazzetta Chiesa Madre, angolo-gioiello del paese che si prepara ai giorni di festa più sentiti, ospiterà il concerto di musica sacra del Coro e Orchestra da camera di Lecce e del Salento. Luigi Mazzotta, maestro concertatore e direttore, Silvia Susan Rosato-Franchini, soprano; Federico Buttazzo, tenore. L’Orchestra è nata dal desiderio di promuovere la cultura musicale, sia attraverso la ricerca delle proprie radici, che la celebrazione della musica dei grandi compositori. In programma le composizioni di G.F. Hendel, J.S. Bach, J.D. Zelenka, W.A. Mozart, F. Mendelssohn, M. Duruflé, G. Bizet, A.Vivaldi.

11 Agosto: il centro storico si accende con La Festa delle bande di strada; La serata sarà aperta dalla suggestiva performance delle voci di Coro a Coro, partenza alle 21.30.

Puntuale fin dalla prima edizione, è l’appuntamento più sentito della rassegna, una festa popolare e per tutte le età, che parte da Largo Margherita con il tradizionale percorso in carovana lungo Corso Umberto I e che confluisce poi, dopo il corteo, in piazza, per una festa di musica in cassarmonica, fino a tarda sera, con talentuose ed energiche street band.

La festa delle bande di strada è una delle feste bandistiche più autentiche e coinvolgenti, che porta come in un incanto decine e decine di musicisti ed i loro lucenti ottoni e percussioni a risvegliare le strade silenziose del piccolo centro storico di Trepuzzi, a chiamare tutti a raggiungere la strada, unirsi al cammino della carovana e celebrare una musica fatta di mille suoni e volti.

Le street band coinvolte: Vagaband, Fanfara Tadjiguina, Banda giovanile “Città di Mesagne”, Bandarisciò, Bandita Officina del ritmo, Coro a Coro, Balca Bandanica, Tribù dei sempre allegri, Zagor street band.

Il 12 Agosto, dalle 21.30 in Largo Margherita, ci si immergerà nelle sonorità di STREET SOUNDSCAPE. LA STRADA CHE VIBRA. Il centro del paese si trasforma in un circuito in cui fare un piccolo viaggio tra sonorità e i sapori tipici della rinomata rosticceria locale. Diverse postazioni, sparse nel centro storico in una atmosfera di festa; protagonisti ensemble e band di varia provenienza e sonorità. Ad esibirsi: Sirius Accordion Trio, Miscelanze poetico musicali da Tirana al Salento, Chromophobia, Junior Band Melissano, Les oiseaux de passage , Balca Bandanica live, Due pianistico Sequesto-Licchetta, Il Pianoforte che dipinge.

14 e 15 agosto: la banda tradizionale sale in cassarmonica e si celebra l’attesa Festa Patronale della Madonna Assunta. La festa patronale di Trepuzzi di metà agosto è il fulcro attorno al quale l’immaginario della banda si è sviluppato attraverso il festival Bande a Sud. Lunga vita alla banda, quella tradizionale, che non smette di incantare nel suo più autentico ambiente, la festa patronale. In cassarmonica: Gran Concerto Bandistico Città di Gioia del Colle, diretto dal M°Rocco Eletto (14 agosto 9.00-11.30 e dalle 21 in poi/ 15 agosto per tutto il giorno); Gran Concerto Bandistico Città di Lecce “Nino Farì”, diretto dal M° Giovanni Pellegrini (15 agosto per tutto il giorno );

16 agosto: Bermuda Acoustic Trio, concerto in cassarmonica, Largo Margherita, ore 21.30. Sul palco il chitarrista Giorgio Buttazzo con gli Stradivarius e Bermusa Acoustic Trio, proporrà un repertorio legato alla sua quarantennale carriera musicale, con brani originali e aneddoti e brani legati a collaborazioni importanti come quella con Pierangelo Bertoli ,New Trolls, Elio e le Storie Tese.

IL PROGETTO

Bande a Sud, con la direzione artistica del M° Gioacchino Palma, da dieci anni porta nel Nord Salento grande musica, tradizione, magia. Il grande patrimonio bandistico del Sud e la musica da strada, dal Salento si legano ai ritmi del mondo in una grande esperienza di comunità. Il festival celebra e racconta il grande patrimonio bandistico del Sud e le sue variegate contaminazioni contemporanee. Realizzato grazie alla consolidata collaborazione tra l’Associazione Bande a Sud, il Comune di Trepuzzi, il GAL Valle della Cupa e il Comitato Feste Patronali Trepuzzi, e con il prezioso sostegno della Regione Puglia.