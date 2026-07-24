Devastante incendio nella zona “Donna Vita”: fiamme fuori controllo e ingenti i danni agricoli

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Un devastante incendio ha colpito l’area di Donna Vita, nel territorio di Acquarica del Capo, distruggendo diversi ettari di terreno e riducendo in cenere un patrimonio naturale ed economico inestimabile: decine di alberi di ulivo, dai più giovani fino ad esemplari secolari. Il rogo si è sviluppato rapidamente e, alimentato dalle forti raffiche di vento che soffiavano nella zona, si è trasformato in un vero e proprio muro di fuoco imprevedibile e fuori controllo.

Alcuni residenti e proprietari dei terreni presenti sul posto hanno tentato tempestivamente con ogni mezzo a disposizione di contenere il fronte delle fiamme per salvare le coltivazioni, ma la furia dell’incendio resa estrema dal vento ha reso vano ogni sforzo manuale. Tempestiva è stata la chiamata di emergenza ai Vigili del Fuoco, giunti sul posto quando le fiamme si erano purtroppo già propagate ai terreni adiacenti. Inizialmente, gli operatori hanno tentato di arginare l’avanzata del fuoco con l’ausilio dei soffiatori, fino al sopraggiungere dell’autobotte di supporto che ha permesso di domare i focolai più aggressivi e mettere infine in sicurezza l’area interessata.

STIMA E TIPOLOGIA DEI DANNI RIPORTATI

Patrimonio arboreo: Perdita irreparabile di ettari di uliveto con piante giovani e ulivi secolari distrutti. Impianti di irrigazione: Fusione e distruzione completa delle condutture in plastica per l’innaffio. Infrastrutture idriche: Gravi danni ai contatori dell’acqua e ai sistemi di erogazione di servizio.

Resta un bilancio drammatico per i produttori e la comunità locale. Sono in corso gli accertamenti e le valutazioni per stabilire l’esatta dinamica e le cause primarie dell’innesco.