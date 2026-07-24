A Carmiano Emozione dal Salento alla sua ventiduesima edizione

Per la 22esima edizione sul palco Mietta, Le Orme e Silvia Mezzanotte. Premio alla carriera a Carla Vistarini

MAGLIANO (CARMIANO/LECCE) – Un teatro a cielo aperto dove musica leggera, belcanto, tradizione popolare e danza si fondono in un’unica produzione sinfonica. Torna a Magliano, frazione di Carmiano, “Un’Emozione dal Salento”, la rassegna che per la sua 22esima edizione, in programma domani, sabato 25 luglio alle 20.30, punta a un notevole salto di qualità.

Il Parco della Musica e della Scienza ospiterà uno spettacolo a forte vocazione multidisciplinare, impreziosito da una regia curata nei minimi dettagli e da un parterre di ospiti d’eccezione: Mietta, Le Orme e Silvia Mezzanotte. Il cuore pulsante dell’evento sarà l’Orchestra Terra del Sole, un ensemble di circa quaranta elementi diretto dal maestro Enrico Tricarico. Tra i momenti centrali della serata, la consegna del Premio alla carriera a Carla Vistarini, scrittrice e firma storica della televisione e della canzone italiana.

Il cartellone, concepito per abbracciare diverse sensibilità artistiche, si arricchirà inoltre delle radici musicali portate sul palco dal cantore salentino Antonio Amato, del virtuosismo dei solisti lirici Dionigi D’Ostuni e Mila Soldatic, e dei tempi comici del cabarettista Gianfranco Phino. Ulteriore suggestione sarà garantita dalle esibizioni della vincitrice del concorso lirico “Cloe Elmo” e dal vincitore di “The voice senior” Francesco De Siena. Ed ancora la pizzica di Antonio Amato e l’intervento corale de “I Cantori di Ippocrate”, mentre la narrazione visiva e dinamica dello spettacolo sarà affidata al corpo di ballo diretto dalla coreografa Ninfa Fersini.

La conduzione della serata è affidata a Beppe Convertini, Tanya La Gatta e Ivan Raganato, quest’ultimo direttore artistico della kermesse insieme a Martino De Cesare.

L’area verde del Parco della Musica sarà trasformata in un’arena sotto le stelle con posti a sedere non numerati. Ad accogliere gli artisti ci sarà un palcoscenico di oltre 500 metri quadrati, ideato dal patron della manifestazione Tonio Paladini e incastonato in una scenografia imponente, pensata per fare da cornice a una delle notti più attese dell’estate salentina.