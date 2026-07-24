I tesori della Galleria Borghese arrivano a Lecce: al Must una mostra unica da Tiziano a Bernini

LECCE – Capolavori custoditi per anni nei depositi di uno dei musei più prestigiosi d’Italia, opere raramente accessibili al grande pubblico e due celebri autoritratti di Gian Lorenzo Bernini eccezionalmente riuniti fuori dalla loro sede romana. Lecce diventa per quasi tre mesi una delle capitali dell’arte italiana con “Tesori nascosti della Galleria Borghese. Da Tiziano a Bernini”, la grande mostra inaugurata ieri al Must, il Museo Storico della città, e visitabile fino al 18 ottobre. Un evento di particolare prestigio che porta nel cuore del centro storico oltre trenta opere provenienti dalla Galleria Borghese di Roma, offrendo a cittadini e turisti un viaggio attraverso due secoli di storia dell’arte, dal Rinascimento al Barocco. La mostra, curata da Lucia Calzona, Maria Giovanna Sarti ed Emanuela Settimi, nasce come progetto itinerante: dopo Lecce si trasferirà a Cosenza, alla Galleria Nazionale, dove sarà visitabile dal 7 novembre al 31 gennaio 2027.

La tappa salentina assume però un significato particolare proprio per la possibilità di ammirare opere che difficilmente avrebbero potuto raggiungere una città delle dimensioni di Lecce. A sottolinearlo è stata la sindaca Adriana Poli Bortone: “Nel cuore di Lecce, nel nostro museo storico, sono state realizzate tante mostre degne di nota, ma questa mostra dà un tocco particolare per il suo grande prestigio. È un grande evento che un’esposizione del genere possa arrivare in una città medio-piccola come la nostra. È una grande occasione”. La prima cittadina ha evidenziato anche il valore della collaborazione istituzionale che ha consentito di realizzare l’iniziativa: “Grazie a Intesa Sanpaolo, alla Fondazione Roma e alla Galleria Borghese possiamo dare a tutti i nostri cittadini l’occasione di ammirare una mostra unica: oltre trenta opere stupende, da Tiziano a Bernini, che sarebbe stato difficile riuscire a vedere qui. Abbiamo avuto supporti importanti per poterla realizzare e anche le nostre maestranze sono state molto abili. Ha diritto anche il Mezzogiorno d’Italia a fare cultura e a ricevere cultura”.

Il percorso allestito al Must raccoglie trentadue opere, provenienti in gran parte dai depositi della Galleria Borghese, affiancate da alcuni capolavori concessi eccezionalmente in prestito dalle sale del museo romano. Tra questi spiccano i due autoritratti di Gian Lorenzo Bernini, quello giovanile, databile intorno al 1623, e quello della maturità, realizzato tra il 1635 e il 1640: per la prima volta vengono presentati insieme al di fuori della Galleria Borghese, mostrando il volto meno conosciuto del grande protagonista del Barocco, non soltanto scultore e architetto ma anche raffinato pittore capace di una sorprendente introspezione psicologica.

Il viaggio comincia dal Rinascimento e attraversa le grandi scuole pittoriche italiane. Protagonista è la tradizione veneta, rappresentata dal “Cristo flagellato” di Tiziano Vecellio, testimonianza della produzione tarda del maestro e della sua pittura libera e vibrante. Accanto a Tiziano trovano spazio Palma il Vecchio, Cariani e Jacopo Bassano, mentre la scuola ferrarese è raccontata attraverso opere legate a Dosso Dossi, Mazzolino e alla bottega del Garofalo. Tra i pezzi di particolare interesse figura anche l’unica “Madonna con Bambino” finora conosciuta nella produzione di Dosso Dossi.

Il percorso conduce poi alle trasformazioni che, tra la fine del Cinquecento e il Seicento, aprirono la strada al Barocco e a una nuova attenzione per la realtà, la natura e il corpo umano. È qui che emerge la figura di Bernini pittore, accanto a opere riconducibili alla cultura artistica di Annibale Carracci e al naturalismo che, sulla scia della rivoluzione di Caravaggio, modificò profondamente il linguaggio figurativo europeo.

Una delle sezioni più suggestive è dedicata alla pittura su pietra, tecnica che tra Cinquecento e Seicento trasformò ardesia, lavagna, alabastro e altri materiali preziosi in parte integrante dell’opera. Le venature e i colori naturali del supporto diventano elementi della composizione, come nelle opere di Leonardo Grazia da Pistoia, Pasquale Ottino, Alessandro Turchi e Antonio Tempesta. Una sperimentazione che testimonia la straordinaria vitalità artistica di un’epoca nella quale la ricerca di nuovi linguaggi procedeva insieme al desiderio di creare immagini destinate a durare nel tempo.

La mostra consente anche di ripercorrere la storia della collezione voluta all’inizio del Seicento dal cardinale Scipione Borghese, uno dei più ambiziosi collezionisti della sua epoca, capace attraverso commissioni, acquisizioni e una fittissima rete di rapporti di costruire una raccolta destinata a diventare una delle più importanti al mondo. Una collezione divenuta nel 1902 patrimonio pubblico con la nascita della Galleria Borghese come museo statale.

“È una mostra che cerca di creare connessioni e di far comprendere come il collezionismo della Galleria Borghese sia un modello intensamente italiano e come il passaggio al pubblico sia quello che veramente vogliamo raccontare”, ha spiegato Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese di Roma, sottolineando l’obiettivo di rendere le raccolte “sempre più conosciute, accessibili e in grado di generare conoscenza ed emozioni”.

Per accogliere un evento di questa portata anche il Must ha cambiato volto. La pinacoteca è stata trasferita dal primo piano al piano terra e ampliata, mentre gli spazi espositivi sono stati ripensati per richiamare, attraverso decorazioni, materiali e riferimenti ai perduti parati in cuoio e ai marmi, l’atmosfera della storica dimora Borghese. “Ospitare la mostra della Galleria Borghese ci riempie di orgoglio e di soddisfazione – ha commentato il direttore del Must, Fernando Buonocore –. Il museo si è preparato a questo grande evento nel modo migliore: abbiamo trasferito la pinacoteca che era al primo piano al piano terra e l’abbiamo ampliata. Abbiamo dato la possibilità di ammirare questi capolavori in una location all’altezza della situazione”.

L’iniziativa punta così a superare i confini fisici dei grandi musei e a trasformare il patrimonio nazionale in un bene sempre più diffuso e accessibile. Per Lecce significa poter incontrare, senza raggiungere Roma, opere che raccontano alcuni dei momenti più alti della storia dell’arte italiana e che, in diversi casi, sono normalmente lontane dagli occhi dei visitatori. Fino al 18 ottobre il Must custodirà così un pezzo della Galleria Borghese, in un dialogo eccezionale tra il patrimonio di una delle più importanti collezioni italiane e il cuore storico della città.