Covid, gli esperti monitorano l’ascesa della nuova variante: più contagiosa, ma tutto sotto controllo. 1.335 nuovi casi in Puglia, 374 nel leccese

PUGLIA – Continua l’ascesa della sottovariante Omicron, chiamata BA.2.75 e soprannominata “Centaurus”: potrebbe essere la prossima variante globale, ma non desta particolari problemi. Ogni mutazione, però, sembra che faccia crescere la contagiosità del virus. Anche se l’indice dei positivi oggi sale, la situazione resta sotto controllo negli ospedali. L’ondata estiva si è sgonfiata, ora tutto è pronto per affrontare con serenità quella autunnale.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 7.640 (ieri 14.489) test eseguiti e 1.335 (ieri 1.855) nuovi casi: l’indice dei positivi sale al 17,47% rispetto al 12,80% di ieri, al 14,84 di venerdì, al 17,31% di giovedì, al 16,26% di mercoledì, al 17,31% di martedì, al 12,50% di lunedì, al 17,39% di domenica.

Si registrano 0 decessi rispetto ai 7 di ieri, ai 4 di venerdì, ai 3 di giovedì, ai 7 di mercoledì, ai 19 di martedì, ai 2 di lunedì, a 0 di domenica.

Con 374 nuovi casi (ieri 495) la provincia di Lecce rimane al primo posto fra le province pugliesi (Bari, 324 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 413 a 409 (-4), mentre gli attualmente positivi scendono da 38.333 a 37.573 (-580).

Dei 409 ricoverati, 394 (ieri 398, -4) sono in area non critica, mentre 15 (ieri 15, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 324

Provincia di Bat: 70

Provincia di Brindisi: 138

Provincia di Foggia: 163

Provincia di Lecce: 374

Provincia di Taranto: 186

Residenti fuori regione: 69

Provincia in definizione: 11