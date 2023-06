Covid, il nuovo studio: rischio miocardite tra i vaccinati più lieve. 2.237 nuovi casi in Puglia, 643 nel leccese (sempre al primo posto per positivi)

PUGLIA – Diversi studi hanno ormai chiarito che qualche problema, in rari casi, il vaccino provoca miocarditi. Un nuovo studio chiarisce che chi si ammala di Covid-19 ha una probabilità molto più alta di incorrere in una miocardite rispetto al rischio che correrebbe vaccinandosi. Nello stesso grande studio coordinato dalla University of Oxford e pubblicato sulla rivista Circulation si afferma che se ci si vaccina, si dimezza il rischio di andare incontro all’infiammazione del cuore qualora ci si ammalasse di Covid. Sono risultati che dovrebbero tranquillizzare gli scettici, ma in realtà il covid non spaventa più nessuno: in tantissimi hanno già fatto la malattia, anche con sintomi influenzali più pesanti, e si sentono immuni.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico giornaliero della Regione registra 12.274 (ieri 5.815) test eseguiti e 2.237 (ieri 872) nuovi casi: l’indice dei positivi sale al 18,23% rispetto al 15,00% di ieri, al 14,46% di domenica, al 14,28% di sabato, al 14,19% di venerdì, al 14,25% si giovedì, al 16,86% di mercoledì, all’11,49 di martedì.

Si registrano 4 decessi rispetto ai 3 di ieri, ai 2 di domenica, ai 3 di sabato, ai 5 di venerdì, ai 17 di giovedì, agli 8 di mercoledì, a 0 di martedì.

Con 643 nuovi casi (ieri 297) la provincia di Lecce rimane al primo posto fra le province pugliesi (Bari, 603 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 329 a 325 (-4), mentre gli attualmente positivi scendono da 32.515 a 32.358 (-157).

Dei 325 ricoverati, 305 (ieri 312, -7) sono in area non critica, mentre 20 (ieri 17, +3) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 603

Provincia di Bat: 128

Provincia di Brindisi: 181

Provincia di Foggia: 298

Provincia di Lecce: 643

Provincia di Taranto: 293

Residenti fuori regione: 88

Provincia in definizione: 3