Covid, la guerra sui brevetti dei vaccini: milioni in palio. 1.318 nuovi casi in Puglia, 358 nel leccese (provincia sempre al primo posto per positivi)

PUGLIA – Milioni di dosi vaccinali sono state somministrate in questi mesi: adesso la campagna vaccinale è in calo. L’obbligo malcelato verso le fasce più giovani ha aumentato i profitti delle grandi case farmaceutiche, che certo non hanno donato i loro brevetti per il bene dell’umanità. Ora c’è uno scontro tra colossi: Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech sui vaccini per il Covid. Secondo il primo grande brand sanitario, la tecnologia usata nei vaccini Pfizer-BioNtech viola i suoi brevetti depositati fra 2010 e il 2016. Moderna ha depositato l’azione legale alla corte distrettuale del Massachusetts e a un tribunale regionale tedesco: questa azione mira a tutelare la proprietà intellettuale sui diritti mRNA. “Quando il Covid è emerso né Pfizer né Moderna avevano il livello di esperienza per lo sviluppo dei vaccini mRNA – mette in evidenza la nota casa farmaceutica- Hanno consapevolmente seguito Moderna nello sviluppare i loro vaccini…”. Queste sono le accuse che si leggono sulle agenzie stampa e che sottolineano quanto siano importanti gli interessi economici dietro una corsa al vaccino i cui brevetti. nell’interesse della collettività, avrebbero dovuto essere acquisiti dallo stato senza troppi fronzoli.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 9.194 (ieri 10.227) test eseguiti e 1.318 (ieri 1.189) nuovi casi: l’indice dei positivi sale al 14,33% rispetto all’11,63% di ieri, al 14,68% di giovedì, al 13,99% di mercoledì, al 18,23% di martedì, al 15,00% di lunedì, al 14,46% di domenica, al 14,28% di sabato.

Si registra 1 decesso rispetto ai 5 di ieri, ad 1 di giovedì, agli 8 di mercoledì, ai 4 di martedì, ai 3 di lunedì, ai 2 di domenica, ai 3 di sabato.

Con 358 nuovi casi (ieri 353) la provincia di Lecce rimane al primo posto fra le province pugliesi (Bari, 355 casi).

Complessivamente i ricoverati si stabilizzano a 270 (+0), mentre gli attualmente positivi scendono da 21.590 a 21.263 (-327).

Dei 270 ricoverati, 257 (ieri 255, +2) sono in area non critica, mentre 13 (ieri 15, -2)

sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 355

Provincia di Bat: 60

Provincia di Brindisi: 116

Provincia di Foggia: 227

Provincia di Lecce: 358

Provincia di Taranto: 156

Residenti fuori regione: 41

Provincia in definizione: 5