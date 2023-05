Covid, l’indice dei positivi sale, ma tutto resta sotto controllo. 1.763 nuovi casi in Puglia, 452 positivi nel leccese

PUGLIA – Sono ancora tantissimi i positivi, ma la situazione è sotto controllo. L’endemia ci permette di convivere senza troppi problemi col virus. È necessario alzare la guardia solo per i fragili. Il bollettino epidemiologico di oggi registra 10.138 (ieri 15.636) test eseguiti e 1.763 (ieri 2.404) nuovi casi: l’indice dei positivi sale al 17,39% rispetto al 15,37% di ieri.

Non si registrano decessi rispetto ai 6 di ieri, agli 8 di venerdì, ai 23 di giovedì, ai 6 di mercoledì, ai 12 di martedì, ai 5 di lunedì, ai 3 di domenica.

Con 452 nuovi casi (ieri 604) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 473 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 439 a 437 (-2), mentre gli attualmente positivi scendono da 46.894 a 45.739 (-1.155).

Dei 437 ricoverati, 420 (ieri 422, -2) sono in area non critica, mentre 17 (ieri 17, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 473

Provincia di Bat: 111

Provincia di Brindisi: 184

Provincia di Foggia: 183

Provincia di Lecce: 452

Provincia di Taranto: 296

Residenti fuori regione: 54

Provincia in definizione: 10