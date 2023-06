Covid, necessario un isolamento di 5 giorni secondo un nuovo autorevole studio. 1.526 nuovi casi in Puglia, 429 nel leccese (sempre prima provincia per positivi)

PUGLIA – Ai primi sintomi del covid, una volta riscontrata la positività, sono necessari almeno 5 giorni di isolamento, secondo uno studio pubblicato su The Lancet Respiratory Medicine dall’Imperial College di Londra. È questa, dunque, in media, la durata della contagiosità. Lo studio, però, ha verificato cge 2 pazienti su 3 continuano a essere contagiosi al quinto giorno mentre 1 su 4 lo è ancora al settimo giorno. Inoltre, è stato verificato che i test rapidi non sono affidabili nel diagnosticare l’inizio dell’infezione, ma la loro accuratezza migliora col passare del tempo, dunque è opportuno usarli a partire dal sesto giorno per capire quando si può uscire in modo sicuro dall’isolamento. Detto questo, c’è chi l’isolamento nemmeno se lo fa, perché si tiene i sintomi e non dice nulla nessuno. Molti salentino stanno vivendo questa endemia come una normale influenza. In questo momento tutti gli esperti stanno monitorando la situazione e attendono di capire cosa succederà in autunno. La cosa certa è che il virus non fa più paura: a parte qualche picco, può essere pericoloso solo in rari casi di fragilità pregresse.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi segnala 10.684 (ieri 10.846) test eseguiti e 1.526 (ieri 1.539) nuovi casi: l’indice dei positivi si stabilizza al 14,28% rispetto al 14,19% di ieri, al 14,25% si giovedì, al 16,86% di mercoledì, all’11,49 di martedì, al 13,99% di lunedì, al 17,47% di domenica, al 12,80% di sabato.

Si registrano 3 decessi rispetto ai 5 di ieri, ai 17 di giovedì, agli 8 di mercoledì, a 0 di martedì, lunedì e domenica, ai 7 di sabato.

Con 429 nuovi casi (ieri 460) la provincia di Lecce rimane al primo posto fra le province pugliesi (Bari, 325 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 337 a 330 (-7), mentre gli attualmente positivi scendono da 33.913 a 32.811 (-1.102).

Dei 330 ricoverati, 313 (ieri 320, -7) sono in area non critica, mentre 17 (ieri 17, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 325

Provincia di Bat: 88

Provincia di Brindisi: 174

Provincia di Foggia: 209

Provincia di Lecce: 429

Provincia di Taranto: 215

Residenti fuori regione: 81

Provincia in definizione: 5