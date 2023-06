Il partito di De Magistris in campo: ecco tutti i candidati di “Unione Popolare”

“Ce l’abbiamo fatta! – esultano i responsabili di Unione Popolare, che sarà presente sulle schede elettorali del 25 settembre in tutte le circoscrizioni d’Italia. Una pessima legge elettorale, ulteriormente peggiorata dagli emendamenti parlamentari più recenti, ha di fatto costretto solo noi a raccogliere le firme necessarie per la candidatura della lista. Noi lo abbiamo fatto e abbiamo raccolto quasi il doppio delle firme richieste, sull’intero territorio nazionale. Nel nostro collegio, comprendente Lecce e Brindisi, servivano 750 firme per presentare Unione Popolare alle prossime elezioni. Ne abbiamo raccolte più di 1400. Per noi e, oltretutto, per la salute del nostro sistema democratico è senza dubbio un grandissimo risultato. Non è stato facile, avevamo di fronte una montagna molto alta da scalare. Formalizzazione delle candidature, raccolta firme, un’infinità di adempimenti burocratici. Tutto in meno di dieci giorni e in pieno agosto. Un’organizzazione che avrebbe dovutoprendere forma in un anno, è riuscita a bruciare le tappe e vincere la prima partita, quella della candidatura, in poche settimane.

Lo abbiamo fatto attivando fin da subito una raccolta firme che non fosse solo una formalità, ma provando a farne un’occasione di iniziativa pubblica, con tanti banchetti e appuntamenti, dove abbiamo incontrato centinaia tra compagni, militanti, sostenitori, semplici curiosi e persone interessate a discutere di temi e problemi. Decine di nodi territoriali hanno preso vita e si sono organizzati. Abbiamo costruito una raccolta firme partecipata, nel vero senso della parola. Ma questo è solo l’inizio. La sfida, ora, è quella del 25 settembre.

Dopo questi anni di pandemia abbiamo riaperto sedi, comitati, ricostruito relazioni, riconnesso compagni e territori. Adesso ci aspetta un mese in cui parleremo, in tutti gli spazi possibili, del nostro programma e della agenda sociale che ci aspetta, quando sarà passata la sbornia elettorale e il paese reale si troverà di fronte un nuovo autunno, in cui il caro bollette consumerà i nostri salari e le nostre pensioni. La crisi sociale verrà scaricata, come sempre,su lavoratori e classi popolari. La crisi ambientale continuerà a produrre i suoi effetti devastanti sulle nostre vite e sui nostri territori. La solita, indecente, classe politica italiana proverà a stracciare il reddito di cittadinanza, a mettere sempre più soldi in guerra e armi tagliando scuola e sanità, a rilanciare carbone, gas e nucleare, con buona pace della tanto sbandierata transizione ecologica. Quello sarà il vero terreno di confronto, lì si misureranno davvero le forze politiche. E noi di Unione Popolare, potete starne certi, ci saremo”.

BIO CANDIDATI LECCE

Duilio Romanello (Senato UNINOMINALE U05 Lecce): ha 42 anni e dal 2008 lavora come consulente tecnico commerciale nel settore dei consumabili per la chimica analitica e la cromatografia. È laureato in Chimica e tecnologie farmaceutiche e abilitato alla professione di farmacista, attualmente studente del DAMS all’Università del Salento, iscritto al terzo anno in corso. Svolge attività di volontariato e culturale da sempre, collaborando con varie associazioni in progetti culturali, sociali per la tutela e la valorizzazione dei beni pubblici e per la realizzazione di spettacoli teatrali ed eventi dal vivo. Milita da 25 anni in collettivi e centri sociali ed è iscritto a Potere al Popolo dal 2018.

Ha partecipato pubblicamente a diverse iniziative per la difesa del Sistema Sanitario Pubblico come la campagna europea #right2cure, sulla abrogazione del brevetto sui vaccini, e a sostegno della recente proposta di referendum popolare per la depenalizzazione della Cannabis.

Fabio de Nardis (Camera PLURINOMINALE P04 Brindisi Lecce): professore ordinario di sociologia politica, è stato presidente del corso di laurea in sociologia dell’università del Salento. Dirige la rivista internazionale “Partecipazione e conflitto”. Tra i fondatori e portavoce della rete nazionale “Sociologia di posizione”. Da 30 anni milita nei movimenti per la pace, per la giustizia climatica e per una università pubblica di massa e di qualità. Da oltre un anno è tra i promotori del movimento Paese Reale che ha elaborato una campagna sociale per una legge sul salario minimo a 10 euro, un’estensione del reddito di cittadinanza o di inclusione e per un rafforzamento dei servizi pubblici soprattutto nella Sanità, nella scuola e nelle Università, connessi all’assunzione di un milione di lavoratrici e lavoratori.

Marianna Lentini (Camera PLURINOMINALE P04 Brindisi Lecce e UNINOMINALE U09 Lecce): laureata in sociologia, dopo alcuni anni in una organizzazione non governativa, oggi lavora in Banca Etica, l’unica banca italiana 100% finanza etica. Esperta di comunicazione, attivista ambientale, vicina al movimento notap, si occupa di divulgazione critica alla finanza, contrasto al cambiamento climatico, diritti civili e sociali, temi di cui ha scritto anche per il settimanale The Post Internazionale.

Alessandro Daversa (Camera PLURINOMINALE P04 Brindisi Lecce): classe 95. Laureato in Sociologia all’università del Salento e iscritto al corso magistrale di Sviluppo Territoriale e Innovazione Sociale. Attualmente lavora nell’ambito della ristorazione leccese per poter continuare gli studi. Già da giovane è stato operaio agricolo e cameriere nella sua terra natia, quella tarantina. Dopo essersi trasferito a Lecce nel 2015, ha militato nei sindacati studenteschi ricoprendo il ruolo di consigliere. Nel mentre la sua attività sindacale si legava a doppio filo con l’attivismo nel territorio leccese. Si occupa con particolare attenzione dello spopolamento dei paesi, dell’emigrazione giovanile italiana collegata alle criticità dei territori. Poiché oltre ad essere liberi di lasciare la nostra terra si deve essere liberi anche di rimanere.

Juliette Franco (Camera PLURINOMINALE P04 Brindisi Lecce): militante di Potere al Popolo fin dalla sua nascita, coordinatrice nazionale per la regione Puglia dal 2019 al 2021.Attivista da tre anni con la Casa del Popolo Silvia Picci a Lecce. Laureata in antropologia, è stata educatrice in una scuola d’infanzia multiculturale a Roma. Trasferitasi a Lecce, negli ultimi anni ha lavorato negli ambiti dell’educazione ambientale, dell’accoglienza delle persone migranti, dell’insegnamento delle lingue francese ed inglese. Ha collaborato con diverse associazioni locali che si occupano di mobilità sostenibile e tutela dell’ambiente. Presente nelle lotte e nelle mobilitazioni per la giustizia sociale ed ambientale. Da poco più di un anno è diventata madre, motivo che rafforza la sua determinazione nel voler costruire un futuro diverso per questo Paese.

Lucia Antonucci (Camera UNINOMINALE U10 Galatina): lavora nell’amministrazione e assistenza fiscale. Una storia di militanza attiva all’interno di movimenti territoriali di lotta e ambientale e sociali, NO TAP, da anni impegnata in Potere al Popolo e nelle attività di mutualismo, oggi Presidentessa della Casa del Popolo Silvia Picci di Lecce. Durante il difficile momento della pandemia ha dato vita allo Sportello Popolo del Lavoro fornendo un aiuto concreto a chi veniva discriminato sul posto di lavoro e ad oggi collabora nel Telefono Rosso di Potere al Popolo a sostegno di lavoratrici e lavoratori per rivendicarne i diritti.

BIO CANDIDATI PUGLIA

A Bari, Unione Popolare si presenta con Tonia Guerra, da sempre dirigente di Rifondazione Comunista e impegnata nelle lotte a salvaguardia della scuola pubblica e della Costituzione, come capolista nel collegio plurinominale. Sempre in quota proporzionale, poi, ci sono: Eliseo Tambone, consigliere comunale di Corato; Ivana Palieri, femminista, attivista da anni per i diritti LGBTQI +, ex precaria ATA per 15 anni, mamma e con disabilità, candidata anche nel collegio uninominale di Foggia e nel collegio plurinominale Foggia-Bat, sempre alla Camera;Felisiano Bruni, operaio Bosch. Nel collegio uninominale di Bari, invece, sarà candidata Laura Marchetti. Professoressa di Antropologia culturale e Didattica generale all’università della Calabria, è stata senatrice di Rifondazione Comunista e sottosegretaria al ministero dell’Ambiente nel governo Prodi II (2006-2008). Pacifista ed ecologista, ha partecipato ai movimenti antinucleare e antimilitaristi, sarà anche capolista nel listino plurinominale del collegio Taranto e Murgia barese. Capolista al Senato, invece, è Angelo Leo, a lungo impegnato nelle lotte bracciantili contro il caporalato e attualmente segretario provinciale della FIOM di Brindisi, candidato anche nel collegiouninominale U04 Taranto e Brindisi.

Per quanto riguarda la provincia di Foggia, Elena Incoronata Pallara è candidata al Senato, nel collegio uninominale del capoluogo. Femminista, pacifista, antifascista, per anni impegnata con associazioni di accoglienza ai migranti. Mamma di 3 figli, vive quotidianamente sulla propria pelle le difficoltà di una generazione di precari.

Michele Del Sordo è capolista alla Camera nel collegio plurinominale Foggia-Bat e candidato nel collegio uninominale di Cerignola. Tributarista, presidente dell’associazione Lapetprovinciale di Foggia, militante di Rifondazione Comunista con delega all’Antifascimo, presidente del circolo Anpi di San Giovanni Rotondo, componente della segreteria provinciale e volontario Emergency.

Luciano D’Aiello, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Foggia-Bat, è infermiere, rappresentante sindacale USB, militante di Rifondazione Comunista, partito di cui è stato segretario provinciale della Federazione di Foggia.

Nel collegio Puglia 3 (provincia di Taranto e Murgia barese) sono candidati: Preneste Anzolin (detto Tito), nell’uninominale 06, già sindaco di Palagiano per il PCI, è stato docente e dirigente scolastico. Il suo impegno è rivolto soprattutto ai temi dell’ambiente e della legalità.

Di Laura Marchetti, capolista nel plurinominale, abbiamo già parlato, mentre nel collegio uninominale 08 ci sarà Matteo Spadaro, operaio di Acciaierie d’Italia (ex Ilva), consigliere comunale di San Giorgio Jonico e attivista della FIOM CGIL.

CANDIDATI UNIONE POPOLARE PUGLIA CAMERA

CIRCOSCRIZIONE COLLEGIO NOME COGNOME 21 PUGLIA Camera PLURINOMINALE P01 Foggia Cerignola Andria Michele Del Sordo Ivana Palieri Luciano D’Aiello Annamaria Sternativo Camera UNINIOMINALE U01 Foggia Ivana Palieri Camera UNINOMINALE U02 Cerignola Michele Del Sordo Camera UNINOMINALE U03 Andria Annamaria Sternativo Camera PLURINOMINALE P02 BARI Molfetta Antonia Guerra Eliseo Tambone Ivana Palieri Felisiano Bruni Camera UNINOMINALE U04 Molfetta Sabino De Razza Camera UNINOMINALE U05 Bari Laura Marchetti Camera PLURINOMINALE P03 Altamura Taranto Laura Marchetti Giancarlo Di Stadio Alessandra D’Avolio Matteo Spadaro Camera UNINOMINALE U06 Altamura Preneste (detto Tito) Anzolin Camera UNINOMINALE U08 Taranto Matteo Spadaro Camera PLURINOMINALE P04 Brindisi Lecce Fabio De Nardis Marianna Lentini Alessandro Daversa Juliette Franco Camera UNINOMINALE U07 Brindisi Giancarlo Scalone Camera UNINOMINALE U09 Lecce Marianna Lentini Camera UNINOMINALE U10 Galatina Lucia Antonucci

CANDIDATI UNIONE POPOLARE PUGLIA SENATO

CIRCOSCRIZIONE COLLEGIO NOME COGNOME 16 PUGLIA Senato PLURINOMINALE P01 Angelo Leo Elena Incoronata Pallara Michele Ladisia Patrizia Angela Romana Carlucci Senato UNINIOMINALE U01 Foggia Elena Incoronata Pallara Senato UNINOMINALE U02 Andria Franco Bartolomei Senato UNINOMINALE U03 Bari Patrizia Angela Romana Carlucci Senato UNINOMINALE U04 Taranto Brindisi Angelo Leo Senato UNINOMINALE U05 Lecce Duilio Cosimo Romanello