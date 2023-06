“In Puglia liste senza donne in posizioni eleggibili”. Appello a Letta della Conferenza delle donne dem: scoppia la bufera. Amati: “Liste illegali”

LECCE – È bufera nel Pd. I veleni crescono i comunicati stampa di protesta si affastellano dopo la pubblicazione dei candidati in corsa. Il Pd leccese si è riunito: il segretario Ippazio Morciano è amareggiato: la segreteria provinciale aveva chiesto posizioni utili per Dario Stefano e Loredana Capone, ma è stata ignorata. Il parlamentare leccese uscente, che oggi potrebbe correre da capolista per Calenda, è andato via qualche giorno fa e ieri ha definito una vergogna per il Pd non avere messo nessuna donna a capo della lista pugliese. “Solo pochi giorni fa il partito democratico ha presentato il suo simbolo elettorale in una conferenza stampa in cui si dichiara che vogliamo un’Italia democratica e progressista, un’Italia in cui il valore delle donne e la visione strategica femminile costituisce un valore aggiunto – scrivono le responsabili della Conferenza Regionale Donne Democratiche di Puglia – Il nostro Segretario Letta si era impegnato nella formazione delle liste a garantire il principio della parità di genere (come previsto dal nostro Statuto che riserviamo di impugnare) e della territorialità. Di fatto, l’approvazione delle liste pugliesi per le politiche del prossimo 25 settembre risulta aver completamente dimenticato tali principi. Nel lavoro di tessitura degli incastri tra Bari e Roma le donne perdono quota e cosi ci ritroviamo con ben 5 capilista uomini e nessuna donna candidata in posizione utile ed eleggibile. Tra esclusioni, posizionamenti avvilenti ed obbligo di candidature di donne provenienti da altre regioni in posizioni utili, il PD Nazionale nega alla Puglia di poter avere in Parlamento la sua rappresentanza femminile. Nonostante i deliberati dei circoli e delle assemblee provinciali per le candidate pugliesi si lasciano solo ‘candidature di servizio o di facciata’. Inoltre, il grande Salento (lecce-taranto-brindisi) non è rappresentato da alcuna candidatura eleggibile del PD, ne tantomeno da una candidatura che risponda al requisito della territorialità motivo per cui temiamo una forte dispersione elettorale.

Se il partito non vuole perdere totalmente la sua credibilità, o rischiare di perdere il voto delle donne, deve rispettare la parità di genere e soprattutto applicarla con fatti concreti.

Davanti ad un’esclusione sistemica delle donne, davanti alla negazione del principio di parità democratica nella scelta dei capilista (5 uomini su 5) facciamo appello al Segretario Letta e a tutto il partito affinché in Puglia almeno 2 capilista dei proporzionali siano assegnati a donne scelte dai nostri territori”. La candidatura di Claudio Stefanazzi come capolista pugliese in rappresentanza dell’area Emiliano e quella di Francesco Boccia come capolista al Senato, hanno stroncato sul nascere le ambizioni di Loredana Capone (relegata al quarto posto), che per entrare in Parlamento deve solo sperare che gli altri vengano eletti in altri collegi e decidano di liberare quello pugliese. Intanto continuano a soffiare venti di guerra nel Partito Democratico: Fabiano Amati, che fa parte dell’area avversa ad Emiliano, attacca per il secondo giorno di seguito:

“Le liste del PD Puglia non sono solo invotabili ma pure illegali. Violano infatti una gran quantità di norme statutarie e in particolare quelle sulla parità di genere e quelle sulla contendibilità delle cariche. Le varie Commissioni di garanzia dove sono? Dove sono le organizzazioni femminili del partito e le varie commissioni di parità? Hanno scelto di non disturbare il manovratore? Non era stato il segretario Letta a dire che vogliamo un partito femminista? Non era stato il presidente Emiliano a dire che la violazione della parità di genere ci rende impresentabili?

Chiedo dunque l’immediata modifica delle liste, cancellando la totalità di capilista uomini e invertendo il genere dei capilista in almeno due collegi proporzionali della Camera, nella consapevolezza, comunque, che anche tale modifica non soddisferebbe l’ulteriore criterio violato della contendibilità. Ma meglio feriti che morti.

Gli statuti nazionali e regionali del Partito Democratico assicurano (art. 1 comma 9) che in ogni ambito istituzionale gli incarichi debbano essere resi contendibili, vale a dire non possono essere decisi da qualche capo o capetto, e che deve essere garantita la parità di genere a ogni livello (art. 3).

Nulla di tutto questo è accaduto e in Puglia ciò ha assunto anche le caratteristiche farsesche, basti aprire gli archivi delle parole al vento e si ritroveranno perle di radicalismo legalitario che poi si disonora quando non fa ai propri comodi.

Mentre sull’argomento della contendibilità ho assunto sempre posizioni radicali, sull’argomento della parità di genere ho sempre preferito posizioni più razionali finalizzate a celebrare le capacità degli esseri umani più che il genere, così da evitare anche strumentalizzazioni maschili in danno delle donne.

Ma a prescindere dalle mie opinioni, ho sempre preso atto delle norme e mi sono impegnato a farle rispettare.

Ci sono altre persone del partito, a cominciare da Letta e da Emiliano, che su questo argomento hanno assunto posizioni molto più irremovibili.

Se escludiamo il caso di Emiliano, che nel suo bazar di dichiarazioni ha sempre tutto e il suo contrario, e che su questo argomento considera le donne ostriche imperiali se il conto lo devono pagare gli altri e cozze patelle se il conto deve pagarlo lui, resterei stupito se Letta facesse finta di niente sull’argomento e non decidesse d’intervenire, considerata la sua pacatezza, il suo parlare puntuale e la sua coerenza.

Resto in fiduciosa attesa, perché non possiamo presentarci alle elezioni con liste illegali e ciò per violazione di regole che noi stessi ci siamo dati”.

IL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SEGRETARI

Martedì 16 agosto, a seguito della deliberazione della direzione nazionale del Partito Democratico che ha approvato le liste per le elezioni politiche del 25 settembre, si è tenuta la Conferenza dei segretari, i sindaci, i consiglieri regionali, il Presidente della Provincia, gli amministratori e una delegazione degli iscritti del Pd salentino.

Il segretario provinciale Ippazio Morciano ha aperto i lavori descrivendo le fasi di formazione delle liste e ha annunciato le sue dimissioni poiché nessuna delle indicazioni sulle candidature provenienti dal partito democratico salentino è stata accolta.

Nelle decine degli interventi che si sono susseguiti, da parte di militanti, segretari, rappresentanti istituzionali, è emerso chiaramente il disagio e la netta contrarietà per una decisione verticista che non ha voluto tenere conto della base del partito sul territorio e anzi ha svilito le funzioni del gruppo dirigente del partito.

Il Pd salentino, infatti, è tra i pochi a livello nazionale ad aver rispettato la procedura e ad indicare i nomi per le candidature a seguito del deliberato nella precedente conferenza dei segretari e amministratori del 30 Luglio 2022.

Netta è stata la presa di posizione contro il Partito Democratico regionale che ha deciso di concentrarsi unicamente sul capoluogo di regione e si è fatto distrarre dalle rivendicazioni civiche finendo per considerare il civismo non più come un valore aggiunto della coalizione ma come sostituto del Pd.

Il Salento non ci sta. Il partito democratico recuperi il suo dna, valorizzi l’impegno, la coerenza e il consenso popolare.

È importante che il Partito Democratico ascolti l’istanza del territorio e valorizzi l’indicazione proveniente dal Salento che vede nella Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone, la donna che rappresenterebbe al meglio il territorio e i valori progressisti e democratici. Loredana Capone è una donna che è nel Partito Democratico dalla sua fondazione e che, con coerenza, non ha mai lasciato il Partito, ha condotto all’interno le battaglie per il Salento e per la Puglia, che ha dimostrato negli appuntamenti elettorali di poter godere di un profondo radicamento sul territorio e un grande consenso popolare.

La comunità dei democratici pugliesi, grazie a lei e alle tante donne da sempre impegnate nel partito, ha sempre vissuto la parità di genere come un naturale tratto identitario. Sono tante le donne che amministrano le comunità della nostra Regione e che sono presenti in ruoli apicali nel partito e nelle istituzioni.

Per questo la scelta di individuare proprio nella nostra Regione solo uomini tra i capilista risulta essere certamente contro la legge nazionale e contro il regolamento del partito, ma ancor più umiliante in una Regione come la nostra che soltanto due anni fa non è riuscita a far approvare la legge sulla doppia preferenza.

La conferenza chiede al Segretario Enrico Letta e alla Direzione Nazionale di non calpestare le legittime istanze del territorio, di non fare scelte contro il portato valoriale del partito e contro le leggi e i regolamenti che impongono il rispetto della democrazia paritaria e, dunque, di rivedere le liste riconoscendo la capolistatura del Partito Democratico Salentino in linea con il deliberato della scrivente conferenza.