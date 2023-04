Intervista a Marina Zela: “DDL Zan? Meglio la proposta della senatrice Maiorino. Reddito di cittadinanza femminile e altro con la lotta alla speculazione e una sana economia circolare”

LECCE – La candidata (collegio uninominale Puglia 10) Marina Zela per MoVimento 5 Stelle scende in campo per i diritti LGBT+. Tra i punti del programma: Reddito di cittadinanza femminile; diritti e famiglie LGBT+ e ambiente.

Possiamo dire che la sua è una candidatura per i diritti LGBT+? Si riparte dalla legge Zan?

“La mia candidatura è per la difesa di tutti i diritti civili e specificatamente per quelli della comunità LGBT+. No, non si riparte dal DDL Zan, semmai ripartiamo dalla proposta di legge contro l’omotransfobia, elaborata con la senatrice Maiorino che è stata in effetti anche la prima firmataria. Zan infatti aveva al tempo accettato due improponibili emendamenti fra cui il disegno di legge “salva omofobi”, ovvero quella norma che consentiva e tollerava comportamenti fisici o verbali contro le persone LGBT+ qualora chi li compisse fosse mosso da sue convinzioni ‘culturali’. Noi invece vorremmo che una legge contro l’omotransfobia tutelasse le persone LGBT+ da insulti omofobi e da aggressioni che di fatto lo Stato ad oggi ancora tollera. Vorremmo infatti che ci fosse una sorta di ‘legge Mancino’ a tutela delle persone gay, lesbiche, bisessuali, trans. Faccio un esempio per i lettori: se oggi una persona afferma che un nero è un essere inferiore, grazie alla legge Mancino viene condannato. Se dice che le persone LGBT sono inferiori, nessuno può punirlo secondo la legge per via della ‘liberà di parola e pensiero’, che però, non dimentichiamoci, va utilizzata con buon senso! Mi sembra chiaro, in sostanza, il paradosso a cui ci ha esposto il così chiamato DDL Zan”.

Link Sponsorizzato

Nelle proposte M5S è vicino al Pd, soprattutto per quanto riguarda i diritti degli omosessuali: allora perché non correte insieme? Sarà possibile un ritorno di fiamma post voto?

“Le posizioni del PD non sono affatto vicine, come ho prima chiarito il PD era pronto a svendere la legge contro l’omotransofobia. L’unico emendamento, giusto, che si è salvato di quella legge è quello che ha consentito la nascita di un fondo per le vittime dell’omotransfobia, che consente l’apertura di case famiglia per i giovani LGBT+ cacciati di casa e la creazione di sportelli in ogni città (ve ne è uno anche a Lecce), ebbene ciò è stato fortissimamente voluto dal M5S grazie al lavoro e al costante impegno la senatrice Alessandra Maiorino. Inoltre il PD non vuole che venga fatta una formazione nelle scuole, ovvero nel decreto Zan esisteva questa voce, ma era di impossibile applicabilità pratica. Anche sul pieno riconoscimento delle famiglie omogenitoriali e sulle adozioni hanno una posizione ambigua”.

Link Sponsorizzato

Il taglio dei parlamentari era così urgente? Nella maggior parte dei partiti sono stati candidati i capibastone, che avranno gioco facile e poca concorrenza interna, inoltre i territori sono poco rappresentati. Oggi subiamo politici catapultati dal nord e blindati. Non sarebbe meglio cambiare la legge elettorale e ridare ai cittadini la facoltà di scegliere il proprio candidato con le preferenze?

“Certo, sarebbe sicuramente meglio una legge elettorale sul modello di quella del voto per le amministrative, quindi maggioritario e a preferenze. Il taglio dei parlamentari era doveroso: era eccessivamente dispendioso per il Paese Italia”.

Ci spieghi che cosa significa reddito di cittadinanza femminile…

“Riguardo il reddito di cittadinanza affermo con convinzione che questa è una misura fondamentale: prendiamo l’esempio delle donne sole e con figli, spesso queste sono abbandonate dai mariti o dai compagni e non percepiscono alimenti, per queso motivo il reddito di cittadinanza andrebbe aumentato e velocizzato (peraltro il controllo sarebbe facile si può provare agevolmente se tutti i tentavi di recuperare i crediti alimentari sia fallito). La cifra corrisposta, inoltre, in questi casi deve essere maggiore: si pensi che in una grande città è impensabile trovare un affitto sotto i settecento euro. Queste donne, sovente sopra i quaranta anni e spesso con una bassa scolarizzazione, devono essere in grado di mantenere e offrire un’istruzione ai figli, anche perché l’abbandono scolastico è la miglior fonte di manovalanza della criminalità organizzata”.

Come si risolve la crisi energetica e inflazionistica che rischia di far fallire l’Italia?

“Si risolve stabilizzando il super bonus edilizio, che haaumentato il pil di oltre il 7%, con la creazione del reddito energetico (come già avviene qui in Puglia), costituendo comunità energetiche (anche piccole) che vendano l’eccesso di produzione in modo da creare una rete diffusa e consapevole e non più una grande distribuzione centrale. Insomma una e vera e propria democrazia energetica che ci svincoli dal monopolio delle grandi industrie dell’energia fossile. E non ci si dica che i tempi sono lunghi, soprattutto se si provvede immediatamente alla sburocratizzazione del settore.

Lunghi sono i tempi della costruzione di una centrale nucleare di nuova tecnologia: 10/15 anni. È ovvio che adesso bisogna intervenire con politiche di sostegno a imprese e famiglie reperendo i fondi dall’extragettito dei grandi speculatori: industrie produttrici di energia fossile, farmaceutiche e assicurative”.

Diritti e famiglie LGBT+, lei lotterà anche per le adozioni gay? Qual è il suo progetto su questi temi?

“Certo lotterò per le adozioni concesse a coppie dello stesso sesso e single questo consentirebbe a molti minori di lasciare le case famiglia, penso anche ai tanti minori non accompagnati, anche in tenera età, che approdano sulle nostre coste vittime di scafisti senza scrupoli. L’adozione, come per le coppie eterosessuali, è una scelta d’amore. Fondamentale poi concedere il riconoscimento e le trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali, anche quelli nati all’estero. In linea, per altro, con quanto affermato proprio oggi dal Presidente Giuseppe Conte”.

M5S punta a reddito di cittadinanza, reddito minimo, pensioni minime e sostegno alle imprese. Siamo un paese al collasso e indebitatissimo, con i panifici che chiudono per fallimento. Dove troviamo i soldi per queste misure?

“Combattendo le speculazioni dei grandi gruppi finanziari ed in tal modo reperendo fondi per adeguare stipendi e salari. Con una decontribuzione strutturale per le imprese e la riduzione del cuneo fiscale. Creando, quindi, una virtuosa economia circolare”.