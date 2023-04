Forza Italia lancia la sfida per i prossimi cinque anni, per le future regionali e per le elezioni comunali leccesi.

Mauro D’Attis ed Andrea Caroppo all’hotel Tiziano di Lecce per ringraziare gli elettori in base al risultato conseguito alle ultime politiche. Il partito azzurro, in Puglia, è stato il secondo più suffragato d’Italia fra i forzisti. Dal palco, di fronte ad una sala gremita, i due parlamentari lanciano la sfida alla giunta Emiliano e alla giunta Salvemini per l’agenda politica dei prossimi cinque anni. Ai nostri microfoni lo stesso D’Attis che viene indicato come facente parte della squadra di governo a Palazzo Chigi (probabilmente come sottosegretario) ed Andrea Caroppo.

