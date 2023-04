Lecce – Fiorentina, arbitro Luca Massimi: curiosità e statistiche

Sarà arbitrata dal Signor Luca MASSIMI della Sezione A.I.A. di Termoli (Campobasso).

L’arbitro MASSIMI ha 33 anni (è nato il 23 novembre 1988 a Termoli)

Professione: Libero professionista.

Ѐ stato il primo arbitro nato nella regione Molise ad arbitrare in Serie A.

Ha esordito in Serie B il 1° settembre 2018 in Spezia – Brescia (3-2).

Ha esordito in Serie A il 24 febbraio 2019 in Sampdoria – Cagliari (1-0).

Finora il signor MASSIMI ha diretto 20 partite in Serie A, 43 in B e 9 in Coppa Italia .

Ѐ la ottava volta che arbitra una partita del Lecce (finora sei in campionato e una in Coppa Italia); è la prima in Serie A. Il bilancio dei giallorossi con l’arbitro molisano è di cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Questi i precedenti:

16.10.2016 LECCE – Virtus Francavilla 3-0 (Lega Pro – tripletta di Giuseppe Torromino al 17’, 59’ e 72’ – al 51’ espulso il d.s. Mauro Meluso per proteste – spettatori 12.589)

18.02.2017 Reggina – LECCE 1-2 (Lega Pro – reti: 21’ Michele Marconi, 28’ Coralli (R), 47’ Abdou Doumbia)

30.07.2017 LECCE – Ciliverghe Mazzano 3-0 ( Coppa Italia – 1° Turno Eliminatorio – reti: 25’ Salvatore Caturano, 81’ Franco Lepore su rigore e 82’ Torromino – è stata la prima delle tre partite di Coppa Italia di mister Roberto Rizzo – spettatori 3.166 – esordio di Matteo Di Piazza, Antonio Marino e del lituano Linas Magelaitis)

09.09.2917 Catania – LECCE 3-0 (Serie C – dopo questa partita mister Roberto Rizzo si dimette – al 45’ espulso l’allenatore del Catania Cristiano Lucarelli per proteste – esordio del lituano Edgaras Dubickas – il prefetto di Catania, la dott.ssa Silvana Riccio (napoletana), vieta la trasferta ai tifosi del Lecce)

11.03.2018 LECCE – Matera 0-0 (Serie C – è il primo pareggio tra le due squadre a Lecce dopo 13 partite, dal 1935; le prime 11 vinte dal Lecce e le ultime 2 dal Matera – al 93’ espulso il preparatore atletico del Lecce Maurizio Cantarelli – spettatori 9.596)

05.10.2018 Verona – LECCE 0-2 (Serie B – reti: 46’ p.t. Andrea La Mantia e 68’ Marco Mancosu – terza vittoria a Verona dopo 23 anni dalla precedente – spettatori 11.993 dei quali 1.254 i leccesi)

17.02.2019 LECCE – Livorno 3-2 (Serie B – reti: 61’ e 92’ La Mantia e 79’ Andrea Arrigoni Marocco – il primo gol di La Mantia è il n. 3.600 del Lecce in campionato – quattro espulsioni nel Livorno: due giocatori, il medico e il Segretario generale – spettatori 9.544)

L’arbitro MASSIMI con la FIORENTINA

Ѐ la terza volta che arbitra una partita della FIORENTINA .

Questi i due precedenti, entrambi in Serie A:

18.10.2021 Venezia – FIORENTINA 1-0

03.04.2022 FIORENTINA – Empoli 1-0