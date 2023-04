Smaltimento ceneri centrale Enel: tutti assolti i manager

BRINDISI (Lecce) – Si chiude con l’assoluzione di tutti gli imputati il processo che ha fatto luce sul presunto inquinamento della centrale Enel di Cerano, a Brindisi. Il gup Sergio Tosi ha mandato assolti con la formula perché il fatto non sussiste 11 manager Enel e 7 della Cemitaly finiti alla sbarra insieme alle due stesse società. Un’inchiesta lunga e complessa. Dopo una prima richiesta di rinvio a giudizio e la successiva apertura di un processo in cui era stata dichiarata nulla la precedente udienza preliminare nella giornata di venerdì 23 settembre il collegio difensivo ha optato per il rito abbreviato. E il pm ha così chiuso il proprio intervento invocando l’assoluzione per tutti gli imputati, richiesta a cui si è allineato il giudice.

Secondo gli accertamenti condotti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto, gli imputati avrebbero miscelato rifiuti anche pericolosi per risparmiare sui costi di smaltimento delle scorie di produzione gestendo abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti derivanti dall’abbattimento dei fumi di combustione. Sotto la lente d’ingrandimento era poi finito poi il ciclo di evacuazione delle ceneri leggere. In quanto non sarebbero stati adottati sistemi adeguati che consentissero la raccolta nelle distinte fasi di accensione, spegnimento in funzione dei combustibili impiegati. Gli illeciti sarebbero stati confermati dai numerosi sopralluoghi effettuati sia prima che dopo il sequestro della centrale di Cerano. Nel corso dell’inchiesta lo stabilimento finì sotto sequestro oltre a 500mila euro che, secondo l’accusa, rappresentava il denaro che l’Enel aveva risparmiato vendendo le ceneri come sottoprodotti invece di smaltirle come rifiuti.

A ribaltare il fronte dell’accusa, è stata la relazione redatta dai periti del Tribunale. In un passaggio della consulenza redatta dagli ingegneri Vincenzo Belgiorno e Federico Vagliasi veniva specificato che “le ceneri prodotte presso la centrale Enel di Brindisi possono ritenersi generate dalla combustione di polverino di carbone cui compete il codice Cer 100102. E che le ceneri prodotte presso la centrale Enel di Brindisi possono essere impiegate nella produzione di cementi”. Si tratta, peraltro, della stessa tesi sostenuta da sempre dagli avvocati degli imputati (tra cui Angelo Nanni e Michele Laforgia). Parti civili nel processo compaiono sia la Regione Puglia che il Comune di Brindisi.