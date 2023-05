Collusioni mafia&politica: un ex sindaco in aula: “Mai pronmesso soldi in cambio di voti”

SOGLIANO CAVOUR (Lecce) – Ha preso la parola decidendo di rompere il silenzio davanti ai giudici del Tribunale di Lecce l’ex sindaco di Sogliano Cavour, Paolo Solito nel processo ribattezzato “Contatto” in cui sono coinvolti, tra gli altri, Antonio Coluccia, esponente dell’omonimo clan (collegato in videoconferenza) e l’ex vice sindaco, Luciano Magnolo. “Mai promesso 30mila euro a Cianci, in cambio di voti” ha riferito Solito in veste di testimone, ma indagato in un procedimento connesso, come ha sottolineato in aula il pm della Dda Carmen Ruggiero che ha poi precisato come il procedimento per concorso esterno in associazione mafiosa non sia stato ancora archiviato.

Sono state le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo Antonio Cianci, con un memoriale, a tirare in ballo l’ex sindaco sostenendo di aver ricevuto dal primo cittadino la promessa del versamento di 30mila euro, in varie tranche, e svariati favori in campagna elettorale. Favori che si sarebbero concretizzati nell’assegnazione di case popolari per alcuni suoi parenti; nel pagamento di bollette e in aiuti a persone a lui vicine. A volte anche con elargizioni di contanti. Cianci si sarebbe adoperato anche per appoggiare la candidatura dell’allora assessore Luciano Biagio Magnolo.

E nessuna tassa di occupazione avrebbe pagato per allestire gli stand in occasione dei festeggiamenti per la Notte della Taranta. E poi la gestione di un ristorante tramite un prestanome.l’assegnazione a parenti di alloggi popolari, l’affidamento della gestione della Sagra delle friseddhre del 2016, l’appoggio in paese per proporre contratti non meglio precisati a negozi ed artigiani nonché il pagamento delle bollette di luce acqua e spazzatura di alcuni suoi conoscenti. Cianci aveva parlato anche di “pensieri” al clan Coluccia da parte dei due ex numeri uno e due della giunta comunale. E forte della sua caratura criminale avrebbe beneficiato anche di corsie preferenziali nell’organizzazione della “Sagra delle Purpette, del Vino e delle Friseddhe” nel 2016 grazie al sostegno di 15mila euro dallo stesso sindaco.

Solito, rispondendo alle domande dell’avvocato Giuseppe Bonsegna, ha anche specificato che per la sagra, una volta appresa la partecipazione di Cianci, non furono concessi dal Comune né il patrocino, né alcun contributo. Il processo verte sulle presunte collusioni tra mafia e politica, che determinarono lo scioglimento per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata di Sogliano Cavour. Sul banco degli imputati oltre ai già citati Antonio Coluccia e Luciano Magnolo compaiono anche Tamara De Simone, di Sogliano Cavour; Sonia Murinu, di Sogliano; Antonio Nucida, di Corigliano; Rocco Stampete, di Corigliano ed Andrea Giannuzzo, di Cutrofiano.

I giudici (presidente Fabrizio Malagnino, a latere Maddalena Torelli e Marco Marangio), hanno accolto la richiesta del pm di ascoltare in aula il pentito Coluccia. L’ascolto è fissato per l’8 febbraio prossimo. A comporre il collegio difensivo, gli avvocati Luigi Greco, Giuseppe e Michele Bonsegna, Ladislao Massari, David Alemanno, Michelangelo Gorgoni, Simone Viva, Donato Sabetta ed Enrico Chirivì.