Un 17enne denuncia: “Abusato in un resort di Otranto da una turista mentre il compagno mi minacciava”

OTRANTO – “Vittima di abusi in un noto resort di Otranto da una turista polacca mentre il compagno mi minacciava di stare zitto dicendomi di appartenere alla mafia del suo paese”. È il contenuto della denuncia di un 17enne siciliano in vacanza in Salento. Sulla vicenda la procura di Lecce ha aperto un’inchiesta: nel registro degli indagati sono stati iscritti i nomi di una coppia con l’accusa di abusi sessuali con minori: lei, 44 anni; lui, di 49 anni, entrambi residenti in Gran Bretagna.

L’esatta ricostruzione dell’accaduto è ancora in fase di accertamento ma, dalle informazioni acquisite dal Corriere Salentino, la vicenda risale alla sera del 22 luglio scorso. Solo pochi giorni prima, la coppia di polacchi era atterrata in Salento per trascorrere un periodo di vacanza scegliendo come struttura uno dei resort più esclusivi di Otranto. Nelle ore che precedono l’accaduto, i due turisti si attardano in alcuni locali dove bevono più di qualche cocktail a base di vodka. Quando rientrano in struttura, sono entrambi ubriachi. Si rendono conto di non essere nelle condizioni di ritrovare la loro camera per via dell’evidente stato di ebbrezza e iniziano così a girovagare nei corridoi alla ricerca dell’appartamento quando si imbattono in un ragazzo (sulla ventina d’anni come diranno poi alla polizia) al quale chiedono informazioni per poter rientrare in stanza.

Il giovane si presta ad accompagnarli. Quando i tre turisti arrivano in prossimità della camera, la ricostruzione diverge. A dire del ragazzo, la donna si sarebbe avventata su di lui mentre veniva minacciato dal compagno di stare fermo e di non gridare “perché apparteneva alla mafia polacca”. Subito dopo i turisti si sarebbero salutati. Il giovane siciliano sarebbe rientrato nella stanza e si confida con i genitori i quali non perdono tempo presentandosi negli uffici del Commissariato ore immediatamente successive per denunciare la coppia di ospiti.

Con altrettanta rapidità, gli inquirenti dispongono l’interrogatorio della coppia. Nei giorni scorsi – lunedì 27 luglio – i due polacchi vengono convocati in Commissariato dove, assistiti dall’avvocato Luca Puce, forniscono la loro ricostruzione che non collimerebbe con la ricostruzione fornita dal turista siciliano. In particolare la donna racconta agli investigatori di essersi involontariamente poggiata sul collo del ragazzo perché visibilmente ubriaca negando di aver compiuto alcun tipo di abuso; l’uomo ha spiegato di aver soltanto assistito alla scena in cui la compagna si sarebbe limitata ad abbracciare il 17enne senza mai profferire alcun tipo di minaccia.

Nel frattempo la coppia è rientrata in Gran Bretagna mentre le indagini vanno avanti: non è escluso che la pm Erika Masetti possa avanzare richiesta di ascoltare con la forma protetta dell’incidente probatorio la presunta vittima in modo da poter blindare la sua testimonianza.