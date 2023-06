Colombo, dall’abbraccio dopo il gol all’amico in squadra; così si è ripreso la scena. E il Milan lo osserva…

Non poter vedere giocare il Lecce dopo le ultime prestazioni della squadra, è quasi un peccato. La squadra ha mostrato un nuovo volto nelle ultime tre partite (in cui ha conquistato 7 punti), e il segreto di questo cambiamento è tutto nel lavoro e nella mentalità.

Baroni spesso aveva “protetto” i suoi spiegando, anche in sala stampa, che la classifica, per esempio, non si guarda; o meglio, si guarda ma senza farsi prendere dall’ansia o, peggio ancora, adagiarsi con serenità.

Quello che conta è l’impatto con il campo, con la squadra che si affronta. L’atteggiamento mentale è l’unico modo, ripete spesso il mister, per colmare quei gap che, inevitabilmente, ci sono in una competizione fatta di grandi squadre, come quella della serie A.

La difficoltà del Lecce fino a ieri, era negli ultimi metri, l’assenza di quel pizzico di cattiveria sotto porta che impediva agli uomini di Baroni di pungere davvero, a fronte di una difesa che invece era ben strutturata (solo17 le reti subite dai giallorossi, settima difesa del campionato alle spalle delle grandi Juventus, Lazio, Napoli, Roma, Milan e Atalanta).

Il direttore dell’Area tecnica Pantaleo Corvino, all’inizio del mercato estivo, aveva fatto una premessa significativa, e cioè che in serie A ci sarebbe stata molta attenzione alla costruzione prima di tutto della difesa, perché una squadra che deve salvarsi deve partire prima di tutto da quel reparto, naturalmente senza per questo trascurare gli altri, ma dando priorità a quello difensivo.

La serenità che trasmette la difesa, doveva poi permette al Lecce di provare a concedersi quel pizzico di coraggio che, però, la squadra faticava a trovare.

Tuttavia nelle ultime tre partite si è assistito a un cambiamento; una metamorfosi per la quale ci voleva, evidentemente, tempo.

Le aspettative su Lorenzo Colombo non dovevano tradursi in pressioni per il ragazzo, e Baroni aveva spesso messo il giovane attaccante al riparo dalle eccessive sollecitazioni esterne; probabilmente anche in considerazione della sua giovane età (è un 2002), in cui ogni fase della carriera, dai momenti più esaltanti a quelli più difficili, può inficiarne il percorso.

Colombo ha già dovuto superare un momento molto delicato: aveva solo 17 anni quando si è dovuto sottoporre a un intervento al piede, a quel tempo era in forza nel Milan (2019) e anche nell’Under 17 (dopo 20 presenze e 6 gol con la maglia azzurra, dovette rinunciare ai Mondiali in Brasile con i compagni di Carmine Nunziata). Quella volta, sul suo profilo Instagram l’attaccante aveva scritto: “Intervento al piede riuscito, non è un bel periodo ma sicuramente passerà. La sofferenza di oggi sarà la carica e la forza del futuro…”

Quel “futuro” è passato da una serie di prove, perché dopo aver esordito, a soli 18 anni in serie A (Milan-Bologna 5-1, Colombo subentra a Rebic all’82’ e già in Coppa Italia, contro la Juventus), è tornato in serie B (Cremonese e Spal) gestendo con equilibrio e motivazione il delicato momento.

Tornato al Milan, il nuovo prestito, questa volta in serie A, questa volta a Lecce, questa volta di nuovo nell’olimpo del calcio.

Colombo in maglia giallorossa segna al Maradona contro il lanciatissimo Napoli (uno sgambetto alla squadra saldamente prima in classifica) con una rete che viene premiata come la più bella del mese di agosto dalla Lega serie A. Ma continua a lavorare e, per usare un termine caro a Baroni, a continua la staffetta con Cessay dalla panchina al campo.

Convocato nell’Under21, mette a segno un meraviglioso gol con la maglia azzurra nell’amichevole con il Giappone del 26 settembre. Tornato a Lecce, l’allenatore Baroni, probabilmente volendo anche cavalcare l’onda dell’entusiasmo del ragazzo, lo inserisce dal primo minuto nella partita successiva alla pausa, al via del Mare contro la Cremonese. Ma in quella occasione Colombo non brilla e torna in panchina dopo il primo tempo.

Continua a seguire con assiduità le indicazioni del mister. L’impegno paga, con il tempo.

Fino ad arrivare a un momento così: 20 anni, 3 gol in Serie A, con il “titolo” di attaccante più giovane del campionato ad aver messo a segno tre reti.

Anche questo, paradossalmente, è un momento delicato per un giocatore così giovane; il rischio è quello di trovare difficoltà nel gestire emozioni forti ed entusiasmanti. Invece Lorenzo Colombo dimostra una maturità fuori dal comune:

“Io lavoro, lavoro, lavoro forte. Ho aspettato il mio momento, ma bisogna continuare a lavorare. Io non mi accontento”.

Un’idea di squadra, di collettivo, di consapevolezza che la forza è nel gruppo, poi un amico speciale, Federico Bashirotto, l’acquisto-rivelazione del mercato del Lecce:

“Sono molto fortunato ad avere un modello come lui in squadra. Ci siamo trovati subito, siamo anche in camera insieme. Davvero una mentalità devastante, sono fortunato ad averlo come esempio e cerco di imparare tutto ciò che è possibile”.

Tre reti, tutte fuori casa, tutte messe a segno in campo da titolare; ma a Colombo manca ancora l’esultanza al Via del Mare. Tuttavia lui resta concreto ed essenziale: ciò che conta prima di tutto è fare gol per far vincere il Lecce

“L’importante è segnare, se si portano a casa punti ancora meglio. Se poi lo faccio a Lecce… ancora meglio! Ma l’importante è prendere tutti i punti possibili e lottare. Il campionato è ancora lungo. Continuiamo così”.

Dopo il gol segnato al Marassi contro la Sampdoria, Colombo è corso ad abbracciare una persona, papà Massimo, così come probabilmente faceva da bambino, così come fanno i figli che credono in sé stessi anche perché qualcuno ha creduto in loro. Un abbraccio forte, ripreso dalle telecamere e immortalato dai fotografi, un gesto autentico, un messaggio splendido.

Colombo, dopo il gol, ha mostrato anche un cuore alla telecamera “Era per la mia fidanzata” ha poi dichiarato. Sentimenti, valori e forza le caratteristiche di Colombo; che da bambino si ispirava a Battistuta (che era più plateale con le dediche alla sua Irina), che oggi ammira Mbappé, e che intanto con impegno e dedizione cresce nella testa e con le gambe. Mentre il Milan, proprietario del cartellino (è in prestito con riscatto e contro-riscatto), sta a guardare…

(Foto di Marco Lezzi, per concessione dell’US Lecce)