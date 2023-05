Dipendenti ATA: privilegiare le assunzioni di chi è in graduatoria. La mozione passa al Consiglio regionale all’unanimità

PUGLIA – La Giunta regionale si è impegnata formalmente ad attivarsi presso il Governo centrale, in sede di Conferenza Stato-Regioni, affinché vengano privilegiati nelle assunzioni di personale gli ATA chi è già in graduatoria, che ha maturato esperienza svolgendo tale ruolo nel difficile periodo dell’emergenza Covid. Si adotteranno perciò misure strutturali in merito all’ampliamento e alla tutela del personale ATA, non limitate al solo anno scolastico corrente, atte a migliorare la loro posizione lavorativa.

E’ impegno che è stato preso oggi durante il Consiglio regionale, convocato per l’esame delle mozioni: la prima, appunto, per l’assunzione del personale ATA in graduatoria (primi firmatari i consiglieri Metallo e Pagliaro) e la seconda per la tutela dei lavoratori dell’indotto ex Ilva di Taranto (primi firmatari Di Gregorio, Conserva).

L’Aula ha votato all’unanimità dei 38 presenti la prima mozione.