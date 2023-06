Incontro dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo e il Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara

Ieri il Ministro Valditara ha scelto di visitare la Puglia, presente presso il salone dell’Orientamento Job Orienta a Verona. “Abbiamo portato le nostre eccellenze nell’ambito dell’istruzione, della formazione e del lavoro. L’abbiamo fatto conciliandole con la nostra storia e cultura. Obiettivi primari: promuovere e potenziare il sistema d’istruzione e formazione regionale e, al contempo, incrementarne l’attrattività verso studenti provenienti da ogni regione d’Italia, oltre a costruire sinergie con gli altri stakeholders nazionali presenti al Salone in questi giorni” ha dichiarato l’assessore regionale Sebastiano Leo. “La nostra Regione inoltre è presente nella Casa delle Regioni per presentare tre buone pratiche in tema di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro: la misura sperimentale Punti Cardinali, Portiamo Valore dell’Agenzia del Placement di UniBA e il portale e relativa app lanciati dal Dipartimento Lavoro della Regione Puglia “Lavoro per te”. Oggi, ha aggiunto, il Ministro Valditara ha riconosciuto la Puglia come una Regione all’avanguardia nel quadro nazionale. Il nostro Sistema Its ha reso la Puglia modello nazionale riscuotendo grandi risultati.” “Con il Ministro” ha concluso “abbiamo avuto modo di accennare a quella che sarà la nuova programmazione e a un dialogo da avviare tra Regioni e ministero che sia produttivo e propositivo”.

