Mancanza d’acqua a Frigole e Borgo Piave, Poli e Scorrano chiedono un intervento urgente per il rischio sanitario e per i disagi enormi

LECCE – I consiglieri Gianpaolo Scorrano e Adriana Poli Bortone chiedono all’amministrazione Salvemini interventi urgenti per risolvere i problemi e i gravissimi disagi che hanno vissuto e, purtroppo, stanno ancora vivendo i residenti di Frigole e Borgo Piave per la mancanza di acqua. I consiglieri di minoranza vogliono fare chiarezza: “Innanzitutto, bisogna sottolineare l’inerzia e l’inadeguatezza del sindaco di Lecce che, in qualità di massima autorità sanitaria locale, non ha saputo attuare con immediatezza un idoneo piano di emergenza per far fronte alla crisi che, è bene ricordare, non è solo idrica ma anche sanitaria – scrivono in un comunicato Scorrano e Poli – Inoltre, è doveroso far sapere che, annualmente, AQP (Regione Puglia) vende ad ARIF (sempre Regione Puglia) acqua potabile per circa 800mila euro da destinarsi proprio a quel comprensorio (Frigole).

Di tutti questi metri cubi d’acqua, però, non ne arrivano a destinazione neanche la metà (circa il 30%) a causa delle svariate perdite su un impianto che è tanto malridotto quanto altamente inquinante a causa del materiale con cui all’epoca venne realizzato (eternit o cemento amianto che dir si voglia). Per le ragioni sopra evidenziate, quando – e sottolineiamo quando – l’acqua potabile (venduta da AQP ad ARIF) arriva nelle abitazioni nella percentuale sopra richiamata, la stessa risulterebbe non essere più potabile e già questo basterebbe per far sobbalzare dalla sedia una persona normale.

Ma c’è di più!

Infatti, oltre al potenziale pericolo per chi quotidianamente utilizza quell’acqua, a fronte del quale prima o poi qualcuno dovrà assumersi le proprie responsabilità, c’è anche un altro e più grave pericolo che, evidentemente, non viene preso in considerazione da nessuno.

Quale?

Molta di quell’acqua, infatti, oltre a disperdersi nel terreno lungo il tragitto della condotta, viene utilizzata per irrigare i campi con la conseguente probabilità che i prodotti coltivati in quelle aree non siano più adatti per essere consumati dall’uomo.

Controlli sui terreni?

Zero!

Controlli sui prodotti coltivati che poi vengono immessi sul mercato e arrivano sulle nostre tavole?

Meno di zero!!

Controllo sugli animali che pascolano su quelle terre?

Zero di zero!

Tutela degli abitanti di Frigole e di tutti i leccesi in generale?

Sotto lo zero!

E poi ci domandiamo il perché, sul nostro territorio, le persone si stiano ammalando di cancro con una percentuale altissima degna, se non addirittura superiore, a quella della terra dei fuochi. Molti diranno: vabbè, l’amministrazione sta facendo tutto il possibile (tavoli tecnici), il problema è annoso, Scorrano e Poli fanno la solita polemica e di soluzioni immediate, però, non se ne parla mai.

Niente di più inveritiero: in primo luogo, è doveroso dire che parte della nuova rete AQP è già pronta e potrebbe essere utilizzata sin da subito (servirebbe circa 80 utenti sui 320 totali allacciati alla rete ARIF); mancano unicamente i singoli allacci alle abitazioni che dovrebbero essere eseguiti a spese dei proprietari degli immobili. In secondo luogo, l’amministrazione dovrebbe impegnarsi per far finanziare – con urgenza – da AQP la parte di rete mancante: tra progetto, gara e collaudi in un anno e mezzo il problema potrebbe essere definitivamente risolto.

E allora chiediamo: perché fare tavoli tecnici?

Per decidere cosa?

Perché continuare a spendere danari pubblici per eseguire rattoppi su condotte palesemente inquinanti e pericolose per la salute della popolazione? Di questa incredibile situazione si occuperà la Commissione XI di Controllo alla presenza del settore LLPP del Comune di Lecce e dei rappresentanti di AQP e di ARIF. Qualcuno dovrà spiegare perché, nel 2022, continuiamo a “buttare nei campi” centinaia di migliaia di euro pubblici di acqua che, nel tragitto, non solo diventa non potabile ma addirittura pericolosa per la popolazione, in molti casi ignara delle gravissime conseguenze. I cittadini di Frigole non sono cittadini di serie B ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri leccesi: la salute, al pari dell’acqua potabile, sono beni primari che l’amministrazione ha il dovere di garantire”.