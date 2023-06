Metti un libro a Teatro, Ergo sum porta in scena i grandi classici della letteratura

PUGLIA – Ritorna METTI UN LIBRO A TEATRO, la rassegna prodotta da ERGO SUM, per portare in scena i grandi classici della letteratura. Il progetto, realizzato in collaborazione con il Polo Biblio Museale della Regione Puglia, con il sostegno del Ministero Della Cultura, mette “in rete”, luoghi della cultura e di particolare valenza sociale, per costruire un itinerario di appuntamenti dedicati al rapporto tra letteratura e teatro. Il progetto coinvolge artisti di comprovata fama e professionalità e realizza appuntamenti multidisciplinari. L’ obiettivo è di divulgare e favorire la conoscenza del grande patrimonio culturale rappresentato dai grandi classici della letteratura, attraverso format capaci di attrarre l’interesse di pubblico eterogeneo: amanti del teatro e della letteratura. Mise en espace, reading e incontri tematici, contribuiranno alla vivace offerta di iniziative poste in essere dalle biblioteche del Polo Biblio Museale della Regione Puglia, con l’obiettivo comune di trasformare i luoghi della cultura in luoghi di aggregazione sociale, anche oltre i normali orari di fruizione.

Il progetto, avviato in Puglia, già nel 2019, ha coinvolto siti e partner extraregionali, realizzando collaborazioni sinergiche e coinvolgendo altri siti e luoghi: come la biblioteca Simpliciana di Olbia, le Manifatture Digitali di Prato.

I siti coinvolti in Puglia sono la Biblioteca Bernardini di Lecce, la Biblioteca Magna Capitana di Foggia, il Museo Ribezzo di Brindisi.

Il programma prevede tre spettacoli per ogni sito:

22/11 ore 20.30 Museo Ribezzo di Brindisi

LE LETTERE DI PIER PAOLO PASOLINI, con Raffaello Fusaro

23/11 ore 20.30 Biblioteca Bernardini di Lecce

LE LETTERE DI PIER PAOLO PASOLINI, con Raffaello Fusaro

24/11 ore 20.30 Biblioteca La Magna Capitana di Foggia

LE LETTERE DI PIER PAOLO PASOLINI, con Raffaello Fusaro

06/12 ore 20.30 Biblioteca Bernardini di Lecce

ITACA PER SEMPRE, con Mauro Racanati, Vito Stefanizzi al pianoforte e Domenico Zezza al violino

09/12 ore 20.30 Biblioteca La Magna Capitana di Foggia

ITACA PER SEMPRE, con Mauro Racanati, Vito Stefanizzi al pianoforte e Domenico Zezza al violino

10/12 ore 20.30 Museo Ribezzo di Brindisi

ITACA PER SEMPRE, con Mauro Racanati, Vito Stefanizzi al pianoforte e Domenico Zezza al violino

17/12 ore 17.30 Museo Ribezzo di Brindisi

TUTTO COMINCIA DALLE STELLE, omaggio a Margherita Hack

18/12 ore 17.30 Biblioteca La Magna Capitana di Foggia

TUTTO COMINCIA DALLE STELLE, omaggio a Margherita Hack

27/12 ore 17.30 Biblioteca Bernardini di Lecce

TUTTO COMINCIA DALLE STELLE, omaggio a Margherita Hack

Ogni appuntamento è preceduto da un incontro introduttivo sul tema e sullo spettacolo previsto.

Gli spettacoli si terranno in serale.

La partecipazione agli spettacoli serali ha un costo di 8 euro.

Per gli studenti la partecipazione agli spettacoli serali ha un costo ridotto di 5 euro.

Se in fase di prenotazione alcune scolaresche dovessero avere esigenze particolari per un matinée, la segreteria cercherà di organizzarsi in tal senso.

Le località prescelte sono, quest’anno, le tre Biblioteche del polo Biblio-Museale della Regione Puglia, che ospiteranno vari appuntamenti con i grandi classici della letteratura, interpretati da attori di spicco del panorama italiano. Gli interpreti accompagneranno lo spettatore alla riscoperta di queste famose opere, patrimonio della collettività.

La selezione dei testi, riadattati per la scena, spazia in un repertorio letterario classico e contemporaneo, e tiene in considerazione ricorrenze e celebrazioni, tra le quali (quest’anno) il centenario della nascita di Margherita Hack, scienziata e astrofisica di fama mondiale che ha rivoluzionato il mondo della scienza.

Lo scopo principale del progetto è quello del “recupero” del messaggio contenuto nel testo classico e la possibilità di renderlo attuale. Sicché la trasposizione scenica degli spettacoli unisce a testi classici soluzioni artistiche innovative, attraverso il coinvolgimento di artisti multidisciplinari, in un format innovativo e che coinvolge un’ampia fascia di pubblico.

La rassegna, co finanziata dal Ministero e realizzata in collaborazione con il Comune di Lecce, porta in scena 9 appuntamenti, tra Foggia (Auditorium della Biblioteca La Magna Capitana), Lecce (Biblioteca Bernardini, sala del Chiostro del 500) e Brindisi (Museo Ribezzo – Piazza Duomo 7).

La direzione artistica è di Alessandra Pizzi. Che cura anche la drammaturgia degli spettacoli in programma.