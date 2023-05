Notte “rovente” nel Salento, alle fiamme quattro auto: si tratta di gesti dolosi, indagini in corso

SALENTO – Quattro auto in fiamme nella notte tra San Pietro in Lama e Cavallino. Ed in entrambi i casi si sarebbe trattato di atti dolosi. È stata una notte “rovente” quella appena trascorsa in provincia di Lecce, dove i vigili del fuoco sono intervenuti nei due comuni per spegnere i roghi che avevano interessato i mezzi parcheggiati in strada.

Nel primo comune, le lingue di fuoco hanno avvolto e distrutto quasi completamente una Opel Insigna, intestata ad un giovane del posto, di 24 anni. L’incendio, divampato in via Principe di Piemonte attorno alle 3.30, si è esteso pure ad una Lancia Y parcheggiata nelle immediate vicinanze nonché ad una Opel Corsa, che hanno riportato fortunatamente danni più contenuti.

Gli investigatori sospettano, come detto, che si tratti di un gesto volontario. Le indagini sono in corso, supportate dai filmati registrati dalle telecamere di sicurezza presenti nella zona.

Gli stessi carabinieri indagano inoltre sull’incendio che, sempre nella notte, ha interessato la Smart di un 32enne già noto, parcheggiata in via De Giorgi a Cavallino. Anche in questo caso tratterebbe di un atto doloso, come confermato dal rinvenimento sul posto di tracce di liquido infiammabile. Le indagini dei militari sono in corso.