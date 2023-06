Premiata con le “tre torte” del Gambero Rosso una pasticceria salentina

SALENTO – Nella dodicesima edizione della guida Pasticceri&Pasticcerie di Gambero Rosso il riconoscimento massimo, le “Tre torte”, è andato a “Arte bianca” di Parabita su 620 locali recensiti.

La prestigiosa guida, anche in questa pubblicazione ha premiato i professionisti bravi ad intercettare i desideri di una clientela attenta al buono, al sano e al sostenibile e i grandi maestri pasticceri che migliorano di anno in anno.

Un’offerta curata in ogni dettaglio che diventa sempre più sartoriale con un grande lavoro sui lieviti da colazione con tanto di edizioni limitate, torte anche in formato monoporzione per consentire a tutti di spaziare su gusti e assaggi, intelligenti rivisitazioni di torte da credenza e crostate classiche e moderne. In puglia, oltre ad “Arte Bianca” a Parabita, “Due torte”, invece, sono state riconosciute alla pasticceria “Pino Ladisa” di Bari, altrettante a “Moffa” di Foggia e a “Ladisa dolci e cioccolato” di Valenzano. Tra i migliori pastry chef d’Italia, (unica della Puglia), c’è Angelica Giannuzzi della pasticceria “Pashà” di Conversano.

“Anche quest’anno la Guida Pasticceri&Pasticcerie traccia i maestri dell’arte bianca che, dal Sud al Nord, ci raccontano attraverso le loro creazioni i sapori dei nostri territori e il meglio che le eccellenze Made in Italy offrono” – ha dichiarato Paolo Cuccia, Presidente del Gambero Rosso – “La Sostenibilità diventa un concetto sempre più presente nella scelta degli ingredienti, nella produzione, nel design e nel packaging esaltando la bontà dei prodotti.”

