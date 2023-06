“Vedrete il vero Lecce”, parola di Hjulmand

Un Lecce bello, giovane e forte si appresta a tornare a giocare nella seconda fase del campionato, subito dopo la pausa per i Mondiali.

Il 29 novembre si riprenderà la preparazione, poi ci sarà la partenza per il ritiro in un paese europeo, poi il rientro durante in quale ci sarà probabilmente un’amichevole di lusso (domani, dopo la conferenza stampa del presidente Sticchi Damiani e dei direttore dell’Area tecnica Corvino e del direttore sportivo Trinchera si saprà di più); infine si riprenderà il campionato, il 4 gennaio, la partita con la Lazio. Obiettivo: ripartire da dove il cammino si è interrotto, quindi dal “nuovo” Lecce; lo ha spiegato, subito dopo l’ultima partita, il capitano Morten Hjulmand

“Abbiamo visto la vera squadra del Lecce contro Udinese, poi Atalanta e poi Sampdoria”.

Non era il vero Lecce, quindi, quello che si era visto prima dell’ultima terna di partite. O meglio, era un Lecce in fase embrionale, un gruppo in costruzione non solo dal punto di vista fisico e tecnico (molti giocatori sono arrivati dopo il ritiro pre campionato e non avevano ancora la forma fisica ottimale. Non erano, dal quel punto di vista, al passo con i compagni), ma anche dal punto di vista mentale, forse l’aspetto più importante soprattutto per una squadra che deve misurarsi con compagini da grandi valori, costruite per vincere competizioni europee. Il gruppo squadra è l’elemento che può fare la differenza:

“Noi eravamo uniti anche nelle prime partite che abbiamo fatto all’inizio della stagione. Il gruppo è la squadra. Non abbiamo fatto punti in quelle partite, ma ora si vede la squadra che siamo”.

Al rientro per gli allenamenti, 15 giorni di stop saranno stati utili a corpo e mente per recuperare le energie dopo un periodo molto impegnativo fatto di partite ravvicinate.

Il Lecce vuole continuare a crescere e i giovani (la squadra di Baroni è la più giovane del campionato) devono diventare “grandi” e tutti devono essere concentrati sull’obiettivo salvezza:

“Ora dobbiamo recuperare un po’ – afferma il capitano – quando torneremo a Lecce torneremo ad allenarci per quelle cose che abbiamo fatto bene e per quelle che dobbiamo, ovviamente, migliorare”.