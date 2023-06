Amati e Mennea abbracciano Calenda e scoppia il caos nella maggioranza regionale: Emiliano li caccia. M5S approva

BARI – È l’ora della resa dei conti nella maggioranza pugliese. Mennea e Amati abbracciano Calenda: il primo ormai era stato messo all’angolo nel Pd, perché il dominio di Michele Emiliano non è scalfibile nemmeno tra i dem (pur non potendo militare in un partito perché magistrato). I detrattori di Emiliano non riescono a campare a lungo nel Pd.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano dichiara: “La nostra è una coalizione che si basa su un programma condiviso e su intese politiche che sono il risultato di percorsi pubblici e trasparenti. La nostra maggioranza di Governo è composta da Pd, Liste civiche e Movimento 5 Stelle. Nessun dialogo politico è mai stato intrapreso con Azione e Italia Viva, che hanno fatto sempre una ferma opposizione alla nostra amministrazione sia prima che dopo le elezioni regionali.

La scelta di due consiglieri regionali eletti col PD di aderire ad altra formazione politica in aperta contrapposizione al gruppo e alla segreteria del PD, fa ben comprendere non solo che non vi sia spirito di leale collaborazione, ma tale scelta dei due consiglieri e del partito che li ha accolti appare come un atto ostile e scorretto nei confronti di uno dei partiti di maggioranza della Regione Puglia.

Si aggiunga che il partito che ha accolto i due consiglieri è da sempre dichiaratamente ostile ovunque in Italia al Movimento 5 Stelle che pure costituisce forza politica di riferimento della giunta regionale da me presieduta. L’uscita odierna, quindi, più che provocatoria e incoerente, dimostra un disprezzo per la politica come corretta e seria relazione tra i soggetti politici.

Giudico pertanto la dichiarazione del leader politico nazionale e dei suoi neoadepti locali di voler rimanere in maggioranza niente di più che una dimostrazione di mancanza di rispetto e di senso delle istituzioni politiche della Regione Puglia.

Dopo avere acquisito parere conforme da tutte le forze di maggioranza, non posso che estromettere formalmente dalla maggioranza tutti i consiglieri che oggi hanno aderito alla nuova formazione politica. In questo modo intendo confermare i rapporti di leale collaborazione e di rispetto istituzionale nei confronti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Con, di Per la Puglia e dei Popolari, di Sinistra Italiana che con efficacia e dedizione onorano con la loro azione il governo della Regione Puglia.

Una posizione che peraltro rispetta prima di ogni cosa gli indirizzi dei cittadini e cittadine che ci hanno votato, senza consentire l’elezione di nessun componente dell’aggregazione politica che invece oggi si è costituita utilizzando voti mai conquistati”.

Il deputato dem Claudio Stefanazzi mette il dito nella piaga: “La notizia di oggi del passaggio dei consiglieri regionali eletti nel Partito Democratico, Amati e Mennea, ad Azione di Carlo Calenda lascia un certo sconcerto per numerose ragioni. Prima tra tutte, la disponibilità espressa oggi da Carlo Calenda a governare in Regione Puglia insieme ai 5 stelle. Calenda ha compreso, ma solo per sano opportunismo politico e solo in questo caso specifico, la bontà di un percorso di governo condiviso con il Movimento guidato da Giuseppe Conte, un acerrimo nemico che, in Puglia, diventa improvvisamente alleato fidato! Durante la delirante conferenza stampa, Calenda ha inoltre ribadito che i due consiglieri non usciranno dalla maggioranza (meglio tardi che mai!) ribadendo al tempo stesso che la caduta di Emiliano sarebbe da lui accolta come una benedizione: una strana schizofrenia, inaccettabile per chi crede nella leale collaborazione e per chi concepisce e fa della politica uno strumento a servizio delle comunità e non strumento a servizio di se stessi”.

“In preda ad un delirio comunicativo, Calenda ha poi ricordato l’epopea di Ilva. È importante che lo abbia fatto. Mi auguro lo spieghi bene ai suoi 3 nuovi consiglieri, magari rivelando qualche retroscena del percorso che ha portato il Governo, di cui era autorevole ministro, a regalare l’azienda all’unico concorrente che non aveva interesse alcuno a svilupparla ma solo a chiuderla. A livello personale, trovo che le parole di Calenda si qualifichino da sole. A livello istituzionale trovo questo teatrino deprimente”.

“Proprio per questo, la scelta della maggioranza di Michele Emiliano di estromettere i consiglieri che hanno aderito alla nuova formazione politica non è soltanto l’unica scelta possibile ma è anche una scelta rispettosa nei confronti delle Istituzioni e di tutte e tutti i pugliesi”.

M5S: “Nella coalizione di governo della Regione Puglia non può esserci spazio per chi è passato con Calenda”



La mossa del governatore Emiliano, che ha estromesso dalla maggioranza Amati e Mennea, viene salutata con entusiasmo dal gruppo di maggioranza del M5S: “Nella coalizione di governo della Regione Puglia non può esserci spazio per Azione e Italia Viva. Abbiamo chiesto su questo una posizione netta al presidente Emiliano, che è subito arrivata. Ancora oggi Calenda non ha fatto altro che esprimere disprezzo nei confronti delle scelte di questo governo regionale e del M5S. La scelta fatta dagli oramai ex consiglieri regionali del Pd, Amati e Mennea, passati ad Azione, li pone in antitesi con le forze di governo regionale. È inaccettabile che ora questi consiglieri pretendano di rimanere in maggioranza, dopo aver fatto da sempre opposizione interna. Il dubbio è che a loro interessi solo non perdere poltrone come quella della presidenza della commissione Bilancio. A questa Regione serve stabilità di governo e che le forze che compongono la maggioranza lavorino in maniera costruttiva nell’interesse esclusivo dei cittadini. Del resto la nostra visione progressista mal si concilia con la prospettiva affaristica e opportunistica che contraddistingue Azione e Italia Viva, le cui posizioni sono distanti anni luce dai valori del Movimento 5 Stelle”.