Baroni: “Il 2023 per fare il bis”. C’è un nome per il mercato

LECCE – Domani nuova amichevole, questa volta internazionale, con il NK Varazdin, squadra del massimo campionato Croato, attualmente quinta in classifica, il cui vicepresidente è l’ex giallorosso Davor Vugrinec.

L’appuntamento, l’ultimo della pausa, è allo stadio Via del Mare, alle 14:30.

Un nuovo importante test, dopo l’amichevole sul campo dell’Udinese, nella quale Baroni si era soffermato sul bicchiere mezzo pieno evidenziando la buona tenuta atletica dei giocatori nonostante la lunga pausa a cui si è dovuto supplire attraverso un lavoro mirato, per quanto riguarda il gioco aveva dichiarato:

“C’è la necessità di gestire meglio la profondità, ma non sono concetti sconosciuti ai giallorossi, Baroni su questo aspetto lavora dall’inizio del campionato”.

Un conto è l’allenamento, un conto è una partita, prima di tutto per l’obiettivo dei 90 minuti nella gambe che già durante il campionato non tutti avevano (causa gli arrivi work in progress del mercato); motivo per il quale l’allenatore utilizzava tutti e cinque i cambi durante le gare, sottolineando che in panchina ci sono giocatori titolari esattamente come quelli che sono in campo dal primo minuto.

In attesa della ripresa di un campionato interrotto a causa di un Mondiale un po’ indigesto per l’Italia che ha dovuto scegliere una squadra per la quale tifare, i giallorossi scendono in campo per l’ultima partita dell’anno.

Il Lecce saluterà il 2022 al Via del Mare in vista del nuovo anno che aprirà con il botto: la Lazio di Ciro Immobile (che proprio al Via del Mare ha messo a segno il suo primo gol da professionista, in coppa Italia, a 20 anni, con la maglia del Siena, in porta c’era Benassi).

“C’è da rimettere la testa, la voglia, l’attenzione, il cuore dentro il campionato – dice Baroni – bisogna pensare al lavoro perché è solo attraverso questo si possono raggiungere traguardi come la convocazione in nazionale” (si riferisce a Baschirotto, Colombo e Gallo e Falcone che sono stati chiamati da Mancini per lo stage, prima di Natale n.d.r.).

A due giorni d Capodanno, il Lecce che ha chiuso la prima parte di campionato galvanizzato dai risultati e dalle prestazioni, vuole dare il bis nel 2023, e Baroni lo dice

“Calcisticamente ci aspettiamo di ripetere gli stessi traguardi del 2022, sarebbe bellissimo. Ma ci lavoreremo tutti insieme, tutti insieme, è questa la parola magica in cui io credo”.

Poi un pensiero per i tifosi, in chiusura di un anno che se da una parte ha dato tanto al mister dal punto di vista professionale, dall’altra ha tolto moltissimo a causa della grave perdita del padre, scomparso il 24 novembre scorso. Baroni chiude così: “Che il nuovo anno sia per tutti pieno di gioia e salute”.

Intanto, riguardo il mercato (che aprirà il 2 gennaio e si chiuderà il 31), c’è un nome che circola: si tratta di Szymon Żurkowski, centrocampista polacco, classe 1997, della Fiorentina.

Sul fronte cessioni potrebbero trovare un’altra sistemazione Tuia, Cetin, Bjorkengren, Helgason e Rodriguez, sono giocatori che fino a oggi sono stati meno impiegati dal mister.

Restano da seguire le linee guida della società che ha adottato una politica di bilancio oculata a tutela del Lecce.