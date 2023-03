Ceesay contento per Colombo “Noi siamo una squadra, quando vinciamo, vinciamo tutti”

LECCE – Nelle ultime settimane, prima della pausa, è stato meno utilizzato, lasciando la maglia da titolare a Colombo per quella staffetta di cui iL mister parla quando spiega che non ci sono titolari, ma che tutti devono dare il massimo quando sono chiamati a farlo.

Assan Ceesay, il centravanti giallorosso classe 94, alla viglia di quella che sarà la prima vera amichevole di questa lunga pausa (venerdì pomeriggio a Udine), parla del suo rapporto con il Compagno di reparto:

“Sono contento se lui segna, noi siamo una squadra. Ognuno deve aiutare per fare di più e per migliorare. E poi dobbiamo stare tranquilli. È una cosa che fa bene alla squadra. È importante per noi.

A Lecce il giocatore viva con la moglie, che apprezza molto la città e la gente

“A Lecce sto bene. È piaciuto a me e a mia moglie. Ci sono persone perbene, che salutano sempre e questo non è scontato quando sei in un posto, e mi fa sentire bene”.

Gli auspici per il 2023, che comincerà subito con una gara importante, il 4 gennaio c’è Lecce-Lazio

”Sto lavorando e cercando il nostro gioco. Io spero di fare tanti gol. Per il prossimo anno voglio fare bene e contribuire alla salvezza. Vorrei stare qui, qui sto bene. Continuiamo così”