Deleghe di Emiliano ai consiglieri. Azione: “Nessun valore legale”

PUGLIA – Dichiarazione dei consiglieri regionali di Azione Fabiano Amati, Sergio Clemente e Ruggiero Mennea.

“Le deleghe nuove e vecchie ai Consiglieri regionali per l’indirizzo politico sui rami dell’amministrazione non esistono nell’ordinamento: sono una cosa bizzarra, come il cappello leopardato indossato da Howard Cunningham, quale componente della Loggia del leopardo nella celebre serie televisiva Happy Days.

Fatte salve, dunque, il valore degli interessati e la consapevolezza di Emiliano di tenere in questo modo le persone in pugno, nessun valore legale e concreto può essere attribuito agli indirizzi o alle iniziative di controllo esercitate dai nominati.

Si ricorda che l’amministrazione pubblica è fondata sulle norme, in grado di costituire il diritto per evitare – ma questo è di Sant’Agostino – che lo Stato possa trasformarsi in una banda di briganti”