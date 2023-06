Domani la Notte Bianca del Commercio a Nardò

NARDO’ (Lecce) – Dopo il rinvio per il maltempo dello scorso sabato, torna la Notte Bianca del Commercio nella sua edizione invernale, che apre ufficialmente il Natale a Nardò. L’evento “diffuso” – organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Unione Commercianti Nardò e Marine – è in programma domani, mercoledì 7 dicembre (a partire dalle ore 19), e prevede iniziative di musica, gastronomia, arte e cultura, oltre ovviamente agli sconti e alle iniziative promozionali da parte delle attività commerciali, che saranno aperte per l’occasione sino a tarda sera. La Notte Bianca, come di consueto, ospiterà il momento dell’accensione delle luminarie natalizie e dell’albero di Natale donato dal Rotary Club Nardò alla città e posizionato sulla “villa” di via XX Settembre.

Seguendo una formula ormai consolidata, le attività commerciali della città, lungo l’anello viario principale, il centro storico e le altre aree del Distretto Urbano del Commercio (con la novità di alcune aree come via Generale Cantore o via Pilanuova), sono promotrici per l’occasione di una serie di piccoli eventi musicali e iniziative di animazione o di altro tipo, oltre ad offrire sconti e altre promozioni sugli acquisti. Una passeggiata in città sarà dunque per una notte occasione di svago e shopping a condizioni vantaggiose. Lunghissimo l’elenco delle iniziative previste, con il coinvolgimento massiccio degli esercenti della città: concerti, dj set, mercatini, eventi di cultura, spettacoli di magia, giochi per bambini e molto altro.

“C’è un programma fitto di eventi e iniziative di ogni genere – annuncia il consigliere delegato al Commercio Lelè Manieri – dalla musica al cibo, dalla cultura alla solidarietà, dall’artigianato ai giochi per i bambini e naturalmente alle occasioni commerciali. Dopo il rinvio di sabato scorso, siamo pronti ad una iniziativa in cui le attività commerciali sono protagoniste e con cui apriamo ufficialmente il Natale in città”.

Alle ore 21 è prevista l’accensione delle luminarie natalizie, su un progetto di Decolux Luminarie, di fatto un “abito” che la città indossa in occasione del periodo natalizio. Il tema di quest’anno è un evidente richiamo alla tradizione salentina delle feste patronali, che mescolerà l’atmosfera natalizia all’identità del territorio. Oltre all’albero del Rotary (che sarà acceso alle 19), da segnalare un altro grande albero di Natale in piazza Salandra, i due alberi all’ingresso del castello in piazza Battisti, il tetto di luce in via XX Settembre e la stella cometa all’ingresso del centro storico in piazza della Repubblica.

Adulti, ma soprattutto bambini, potranno poi godersi la Notte Bianca a bordo del trenino di Natale (a trazione elettrica) messo a disposizione da Salento Open Tour. A partire dalle ore 17:30 (e sino alle 20:30) il capolinea sarà in via XX Settembre (nei pressi della scuola “Dag Hammarskjold”), da dove il trenino partirà per percorrere le vie principali della città e le “vie del commercio” ed entrare pienamente nell’atmosfera della festa. Il giro sul trenino è gratuito.

“A Nardò il Natale comincia domani – dice l’assessora alla Cultura e al Marketing territoriale Giulia Puglia – lo facciamo partire accendendo le luminarie e il grande albero del Rotary su via XX Settembre e, naturalmente, tuffandoci nella grande festa collettiva della Notte Bianca del Commercio. Mescoleremo lo shopping al divertimento, l’identità del territorio al clima delle feste. Una notte speciale che mi auguro possa attrarre tanta gente anche dai comuni limitrofi”.

In occasione della Notte Bianca sono state stabilite (con l’ordinanza n. 758 del 6 dicembre) alcune modifiche alla normale circolazione veicolare. Nel dettaglio, il divieto di circolazione e sosta/fermata con rimozione coatta a partire dalle ore 14 di mercoledì 7 dicembre alle ore 4 di giovedì 8 dicembre su corso Garibaldi, piazza Battisti, area stradale interna parallela di corso Galliano (all’altezza degli esercizi Victor/Plaisir), un tratto di via Grassi (dal Bar Matteo alla Pasticceria Gabbiano). È stato istituito il solo divieto di sosta/fermata con rimozione coatta (nella stessa fascia oraria) su via Duca degli Abruzzi (dalla Farmacia Orlando al Bar/Tabacchi Vizi e Manie), via Pilanuova (nei pressi dell’esercizio commerciale “Intimo Ale”), piazzetta Spinelli.

