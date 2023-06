Efficientamento energetico, Galatone unico Comune in Puglia ammesso ai contributi a fondo perduto

GALATONE – Galatone unico Comune in Puglia ammesso ai contributi a fondo perduto per € 711.772,40 per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

“È con grande soddisfazione che comunichiamo che, con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 394 del 06/12/2022, il nostro Comune è stato l’unico Comune in Puglia a risultare ammesso alla fruizione del fondo perduto per € 711.772,40 necessari per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica e per la produzione di energie rinnovabili negli edifici comunali – scrivono il sindaco Flavio Filoni e l’assessore ai Lavori Pubblici Biagio Gatto –

Le scuole di via S. Luca e di piazza Itria ed il Centro Servizi “M. Vitaliano” nella zona artigianale, saranno dotati di impianti fotovoltaici, sistemi di relamping, schermature solari ed infissi in grado di abbattere significativamente i consumi energetici da fonti tradizionali.

I benefici attesi per la Città, senza oneri a carico del bilancio comunale, saranno riscontrati attraverso un maggior comfort degli ambienti, una riduzione della “bolletta della luce” pubblica, con conseguente liberazione di risorse a favore di altri servizi per il cittadino, tutto ciò concorrerà all’abbattimento delle emissioni di Co2 a vantaggio dell’ambiente.

È giusto ringraziare, per tale importante risultato, l’Ing. Luca Migliaccio – Dirigente del Settore Lavori Pubblici che, con professionalità e grande disponibilità, anche ben oltre l’orario di servizio insieme alla Consigliera delegata all’attuazione del Programma Claudia Caputo, hanno voluto perseguire con tenacia e determinazione l’obiettivo ora raggiunto”.