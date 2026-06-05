Filobus, il M5S passa al contrattacco: “Rubata la democrazia, tolta la voce ai leccesi”

LECCE – Il Movimento 5 Stelle di Lecce lancia una nuova mobilitazione sul tema del filobus e dello stop al referendum consultivo richiesto da migliaia di cittadini. Con lo slogan “Rubata la democrazia. Tolta la voce ai leccesi”, gli attivisti pentastellati annunciano una campagna di informazione e sensibilizzazione che nei prossimi giorni li vedrà presenti nelle strade, nei quartieri e nei mercati cittadini per denunciare quello che definiscono un vero e proprio “furto” di democrazia da parte dell’amministrazione guidata dalla sindaca Adriana Poli Bortone.

L’iniziativa coinvolgerà gli attivisti del gruppo territoriale, i vertici politici del Movimento e anche i parlamentari del territorio, con l’obiettivo di portare tra i cittadini la posizione del M5S sulla mancata consultazione popolare riguardante il progetto del filobus. La protesta si svilupperà attraverso una serie di volantinaggi capillari e incontri pubblici, durante i quali verranno illustrati i motivi della contestazione nei confronti della decisione dell’amministrazione comunale.

Nel materiale informativo che sarà distribuito ai cittadini, il Movimento ricostruisce la vicenda ricordando la raccolta firme promossa nei mesi scorsi. “In questi mesi ben 7200 leccesi si sono espressi con una firma per dire sì a una consultazione popolare che coinvolgesse la città in una scelta così strategica quanto impattante”, afferma il Movimento 5 Stelle di Lecce. “Poli Bortone e la sua maggioranza però hanno deciso di cambiare le regole in corso e impedire l’uso del referendum sui loro atti. Il loro operato è diventato insindacabile, non può essere criticato”, proseguono gli esponenti pentastellati.

Il Movimento interpreta la decisione come un segnale politico preciso e rivolge un duro attacco alla maggioranza di centrodestra che governa Palazzo Carafa. “Questa scelta dimostra ancora una volta l’allergia alla democrazia di questa destra leccese, la mancanza di rispetto dei cittadini, la volontà di cambiare ancora le regole del gioco a proprio uso e consumo, per evitare che i leccesi si esprimano diversamente sul loro operato. Il MoVimento 5 Stelle di Lecce dice NO, fortemente, a questo scippo di democrazia”, conclude il rappresentante del Gruppo Territoriale di Lecce, Cosimo Carulli.

La nuova campagna si inserisce nel dibattito che da mesi divide la politica cittadina sul progetto filoviario e sulla possibilità di sottoporre la questione a una consultazione popolare, tema che continua ad alimentare lo scontro tra maggioranza e opposizione.