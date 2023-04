Falcone: “Ci faremo trovare pronti”. Gonzalez, niente di grave

LECCE – “Era l’ultima partita prima del campionato, era importate dare risposte, abbiamo fatto una buona gara”.

Wladimiro Falcone, al termine dell’amichevole del Lecce con i croati di Davor Vugrinec, parla dell’imminente ripresa del campionato di serie A.

“La partita ci è servita per ritrovare entusiasmo. Sarà un nuovo campionato e dobbiamo farci trovare pronti perché dobbiamo portare l’obiettivo a casa il prima possibile. Ora stiamo rimettendo un po’ di benzina nelle gambe, i miei compagni si stanno allenando bene”.

È la prima volta che gioco contro l Lazio, a Natale sono stato a casa e mi hanno fatto un po’ di battute… tutta la mia famiglia è romanista.

Il portiere giallorosso è stato tra i 4 convocati da Mancini per lo stage azzurro:

“È stata una bella soddisfazione raggiungere questa convocazione anche solo per uno stage. È andato tutto bene. Chissà se in futuro ci sarà un’altra convocazione, ma la dovrò meritare con il Lecce”.

Baroni ha fatto giocare quasi tutti, ha lasciato in campo per l’intera partita Umtiti, probabilmente per fare in modo che la sua condizione fisica migliori. È invece uscito Gonzalez, l’autore della soppiatta ha chiesto il cambio. Falcone è ottimista:

“Credo non si sia fatto nulla di che Gonzalez, per fortuna”.