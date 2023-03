IX meeting annuale di Federaziende, Eleno Mazzotta: “Innovazione, decentramento, trasparenza, lavoro di squadra, professionalità e coraggio ci accompagneranno per il 2023”

LECCE – Si è svolto giovedì 15 dicembre il consueto Meeting annuale di Federaziende giunto ormai alla IX edizione. Sould out al Leone di Messapia di Lecce che ha registrato la presenza di 350 imprenditori che hanno ascoltato fino alla fine gli interventi che si sono susseguiti. Evento che quest’anno ha ottenuto tra gli altri il patrocinio della Camera di Commercio, del Consiglio Regionale della Puglia e dell’Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce. I lavori si sono aperti con l’intervento del Presidente Nazionale di Federaziende Simona De Lumè che ha analizzato l’andamento economico delle piccole e Medie Imprese con uno sguardo particolare al tessuto economico salentino. Il Presidente di Federaziende si è anche rivolta al mondo politico per chiedere dei correttivi nella manovra di bilancio e maggiori risorse per gli investimenti pluriennali nel mezzogiorno d’Italia. Per la Regione Puglia si sono susseguiti gli interventi di Alessandro Delli Noci, Sebastiano Leo, Loredana Capone ed anche del Consigliere del Presidente Mino Borraccino che si è collegato in streaming da Taranto. Applauditi gli interventi tecnici sulla Formazione 4.0 di Angelo Bramato e sugli incentivi alle PMI di Alessandro Miglietta. Per la Camera di Commercio hanno preso la parola il Segretario Generale Francesco De Giorgio e il Dirigente responsabile dei PID Angelo Vincenti che ha anche illustrato alla platea con delle slide gli innumerevoli servizi offerti dall’Ente Camerale. Il saluto dell’UGDC di Lecce è stato portato dal Vicepresidente Albarosa Marigliano. Ha coordinato i lavori Simone Resinato Responsabile CAT Federaziende, mentre le conclusioni sono state affidate al Segretario Generale Eleno Mazzotta che ha indicato la linea dell’Organizzazione per il prossimo anno.” Innovazione, decentramento, trasparenza, lavoro di squadra, professionalità e coraggio ci accompagneranno per il 2023″ le parole dallo stesso espresse.

