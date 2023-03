“Musici per una notte”: il 6 gennaio l’evento per il Polo Pediatrico Sul palco dell’Apollo medici, farmacisti e infermieri

LECCE – Ritorna “Musici per una Notte”, l’evento benefico giunto alla sua terza edizione a sostegno del Polo Pediatrico del Salento. L’appuntamento è in programma il 6 gennaio 2023, alle 20.30, al Teatro Apollo di Lecce. Ad esibirsi saranno medici, farmacisti e infermieri d’Italia che fanno della musica il loro hobby preferito.

Nel corso della serata, presentata da Chiara Chiriatti, è prevista anche la partecipazione straordinaria del comico di Zelig Giovanni Cacioppo che intratterrà il pubblico con le sue proverbiali gag.

Saranno nove gli artisti del personale sanitario che calcheranno il palcoscenico dello storico teatro leccese. Si tratta di Salvatore Avantaggiato, Julier, I Minghez, Anna Rita Manni, Alessandro Mandurino Mirizzi & Isabella Colonna, Patrizia Marti, Maurizio Petrelli, Mario Schiavoni e Giovanna Zaurino Quartet.

I “Musici” sono stati scelti da una giuria tecnica in seguito ad una accurata selezione dei 21 candidati provenienti da tutta Italia che hanno presentato una domanda di partecipazione all’evento di solidarietà.

La giuria è composta da Raffaele Casarano, sassofonista e direttore artistico del “Locomotive Jazz Festival”, Alterisio Paoletti, arrangiatore di Albano e docente al Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, e Daniele Vitali, docente di Composizione Pop-Rock presso lo stesso Conservatorio.

Durante la serata la giuria tecnica si affiancherà alla giuria popolare, scelta tra il pubblico, per decretare i tre vincitori della manifestazione.

L’evento – ideato e realizzato dall’Associazione Tria Corda Onlus in partnership con il Locomotive Jazz Festival – è stato presentato questa mattina nella sala riunioni della Direzione Generale della Asl Lecce, in via Miglietta.

“Ci stiamo adoperando per compiere celermente e con cura i passaggi utili alla realizzazione

del Polo pediatrico – ha spiegato il direttore generale della Asl Lecce, Stefano Rossi –

Abbiamo ricevuto sette domande di partecipazione al bando di progettazione e abbiamo nominato la commissione di gara presieduta dalla dottoressa Titti Tornesello, direttore del Reparto di Oncoematologia pediatrica del Fazzi. L’incontro tra musica, sanità e benessere è un connubio virtuoso e questo evento di beneficienza ne è emblema significativo. Grazie da parte di tutta l’azienda sanitaria a Tria Corda, oramai partner istituzionale di Asl Lecce”.

Soddisfatto il presidente dell’Associazione Tria Corda, Antonio Aguglia: “Ringrazio la Asl per gli sforzi che sta facendo, il Locomotive Jazz Festival e le associazioni che stanno realizzando questo progetto. Abbiamo fatto un bel gioco di squadra per un progetto nato casualmente. Crediamo che ci siano le condizioni affinché famiglie e genitori non partano più o quantomeno i viaggi dal Salento siano sempre più ridotti. Noi offriamo il nostro contributo per quanto possibile. E sicuramente l’umanizzazione delle cure rappresenta un aspetto importante. Ora ci auguriamo che quanto prima ci siano le nuove nomine dei primari di chirurgia pediatrica e di terapia intensiva neonatale. Sul progetto del Piccolo Principe stiamo investendo parecchio. L’obiettivo della serata del 6 gennaio è quello di raccogliere i fondi per l’acquisto del secondo robot Pepper”.

“Abbiamo abbracciato con grande entusiasmo il progetto del ‘Piccolo Principe’ – ha sottolineato Laura Corchia, in rappresentanza di Lucio De Paolis, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento – Siamo già al lavoro in questi giorni per preparare una piccola demo che sarà a messa a disposizione dei bambini nel giro di pochi giorni e che permetterà di inquadrare dei banchi e posizionarli sul pavimento attraverso dispositivi mobili. Nel momento in cui il marchio verrà inquadrato comparirà un personaggio del Piccolo Principe che condurrà i bambini alla scoperta degli ambienti ospedalieri e lo guiderà al compimento di piccoli passi”.

“Ci sentiamo privilegiati per essere al fianco di Tria Corda – ha spiegato il sassofonista e direttore artistico del Locomotive Jazz Festival, Raffaele Casarano – Abbiamo avuto l’opportunità di scoprire musicisti bravissimi anche tra medici, farmacisti e infermieri. D’altronde la musica fa parte di ognuno di noi perché è un linguaggio universale. Il personale medico sta infondendo tutte le energie per giungere al traguardo del Polo Pediatrico. Non vediamo l’ora di poterlo festeggiare assieme”.

La raccolta dell’evento, fatte salve le spese, sarà interamente devoluta al progetto “Piccolo Principe” che Tria Corda sta realizzando presso il Polo Pediatrico del Salento, in collaborazione con la Asl Lecce e l’Università del Salento.

Il progetto, si sta realizzando grazie alla convenzione che Tria Corda ha sottoscritto con il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento e prevede alcune applicazioni, basate sulle tecnologie della Realtà Virtuale (VR) e della Realtà Aumentata (AR), per i bambini fino a 10 anni già ricoverati o che dovranno effettuare un ricovero programmato. Le applicazioni hanno come obiettivo prepararli al ricovero, aiutarli a gestire l’ansia e la paura durante la degenza e a intrattenerli nei momenti liberi spesso lunghi e monotoni della degenza. Nei reparti i bambini avranno l’impressione di vivere in una favola in quanto tutti i disegni affissi alle pareti (disegnati per l’occasione da Valentina D’Andrea) permetteranno la visualizzazione “aumentata” dei personaggi del romanzo “Il Piccolo Principe”.

Elemento portante del progetto è “Pepper”, il robot umanoide dotato di intelligenza artificiale, capace di conversare, comprendere e reagire alle emozioni, muoversi autonomamente, riconoscere le voci.

Nello specifico il robottino dovrà: accogliere il bambino in reparto ed introdurre il personale sanitario e migliorare l’approccio alle terapie dei piccoli pazienti.

Il progetto, assolutamente innovativo nel suo genere, è finanziato grazie alla sinergia tra Tria Corda e alcune Associazioni della Rete sociale SoloXLoro: Michela, l’angelo farfalla, Alessia Pallara, Il Veliero Parlante e A.M.A. Tria Corda ha già finanziato la borsa di ricerca di 15.000,00 euro per i ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione che dovranno lavorare alla realizzazione del software che animerà Pepper. Per avviare la sperimentazione un Pepper (privo però del software necessario per animarlo) è stato concesso dal reparto infettivi dell’Ospedale di Galatina, a cui era stato donato da un’associazione locale durante il periodo dell’emergenza Covid.

L’obiettivo è dotare del progetto i tre reparti del Polo Pediatrico (Pediatria, Chirurgia pediatrica e Oncologia pediatrica), da qui la raccolta fondi avviata con l’evento “Musici per una notte”, infatti, l’intero ricavato della serata, al netto dei costi, sarà destinato all’acquisto di almeno un Pepper per un reparto del Polo Pediatrico. L’obiettivo è di raggiungere già nella serata i 18.000 euro totali che occorrono per acquistarlo.

E’ stata già aperta la biglietteria virtuale dell’evento “Musici per una Notte”. Sarà possibile acquistare online il biglietto su https://bit.ly/Musici2023.

I posti (ad eccezione del loggione) verranno assegnati in ordine al numero di prenotazione.

L’ingresso dei disabili in carrozzina è gratuito, mentre gli accompagnatori dovranno necessariamente prenotare un posto in platea (poltrona) e comunicare al numero 351 9199569 la prenotazione effettuata.

Una volta acquistato il ticket, nel giro di tre giorni si riceverà il documento di ingresso, con i posti assegnati, nella casella di posta che è stata indicata al momento del checkout. I documenti di ingresso sono cedibili ma non rimborsabili.

I biglietti si potranno acquistare anche direttamente presso la sede dell’associazione Tria Corda Onlus, in via Filippo Turati 13, previo appuntamento telefonico al numero di segreteria: 351 9199569.

Per ulteriori informazioni si potrà scrivere una mail a: comunicazione@triacordaonlus.it.

Durante la serata sarà aperto il laboratorio per bambini promosso da LecceBimbi.it, il portale di informazione dedicato alle famiglie con bambini di Lecce e provincia, che da sempre supporta Tria Corda. L’ingresso in teatro, previa prenotazione a lab@leccebimbi.it da parte dei genitori che acquisteranno i biglietti per l’evento, sarà gratuito per i bambini da 2 a 12 anni che vorranno partecipare al laboratorio.

L’evento ludico ricreativo sarà tenuto dall’Associazione “La terra per i piccoli ETS“, che proporrà un laboratorio didattico con i prodotti dell’alveare, dove i bambini potranno scoprire il fantastico mondo degli insetti impollinatori amici dell’uomo. E ancora: La Befana, il personaggio più temuto ed amato dai bambini; mascotte; spettacolo di bolle giganti; spettacolo luci led; truccabimbi.

Tria Corda e SoloxLoro lavorano ogni giorno con l’obiettivo di abbattere gli spostamenti dei bambini per le cure necessarie e questo progetto mira ad una politica di miglioramento delle cure e dell’umanizzazione delle stesse.

