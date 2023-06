Tre giorni per ricordare lo scienziato Cosimo De Giorgi da Lizzanello

Lizzanello ha dato i natali ad uno degli scienziati più importanti nel panorama internazionale del ‘900, “Un medico e scienziato dagli interessi poliedrici: Cosimo De Giorgi”. La manifestazione, che si è svolta a Lizzanello e a Lecce dal 1 al 3 dicembre, voluta dall’amministrazione comunale di Lizzanello è stata organizzata dalla Società di Storia Patria-Sezione di Lecce, presieduta dal prof. Mario Spedicato, in sinergia con Università del Salento e Banca Popolare Pugliese, è promosso dal Polo PACT Arti Turismo Cultura Regione Puglia.

Cosimo De Giorgi anche grazie a questa intensa tre giorni, è “rinato” anche agli occhi dei giovani e degli studenti che hanno potuto conoscere l’importanza della sua testimonianza scientifica. Genio poliedrico ha scoperto monumenti come l’Anfiteatro romano, non tradì la sua intuizione quando vide l’ombra dell’opus quadratum e svelò la bellezza di tanti monumenti della civiltà messapica, romana e magno greca. Nei suoi “Bozzatti di viaggio” creò un vero e proprio decalogo dei monumenti in Provincia di Lecce. Da medico sconfinò negli studi dell’archeologia, della geologia, della palentologia e della metereologia. Un gigante della cultura di tutti i tempi.

Ai nostri microfoni il sindaco di Lizzanello Costantino Giovannico che ci racconta le fasi delle tre giornate dedicate a Cosimo De Giorgi.

