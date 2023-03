Udinese-Lecce, amichevole a porte chiuse. Ecco come si potrà vedere

L’amichevole Udinese-Lecce si giocherà senza pubblico, ma sarà possibile vederla in diretta.

I giallorossi saranno impegnati nella prima “vera” amichevole della pausa del campionato venerdì prossimo, al Dacia Arena contro i bianconeri, alle 15.50.

Link Sponsorizzato

La società fa sapere che la gara si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta su Udinese Tv, canale 12 del digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia e in streaming sul sito www.udinesetv.it

Il match sarà diretto dal sig. Daniele Minelli della sez. di Varese, coadiuvato dagli assistenti i sig.ri Mauro Galetto della sez. di Rovigo e Thomas Miniutti della sez. di Maniago.

Link Sponsorizzato

Intanto oggi mister Baroni ha concesso una giornata di riposo ai giallorossi.

La ripresa della preparazione è in programma per domani pomeriggio sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA.