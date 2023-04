A Santa Maria al Bagno tuffo in mare anche a gennaio. Intanto il sindaco Mellone annuncia il completamento del lungomare e un’importante area giochi inclusiva

SANTA MARIA AL BAGNO – Le spiagge salentine si possono vivere tutto l’anno: lo testimonia la nostra foto di copertina, con bagnanti al sole dopo un tuffo in acqua, scattata in mattinata, oggi, 8 gennaio 2023. Mentre qualche nuvola di intravede a Lecce, a Santa Maria al Bagno splende un sole caldo (stessa situazione in tante altre spiagge salentine). La passeggiata a mare domenicale è un rito irrinunciabile per tanti salentini. Le marine più gettonate si ripopolano e vivono una seconda vita dopo quella estiva. I ristoranti sono pieni. Contemplare il mare accarezzato da una luce straordinaria è una catarsi.

Intanto il sindaco Pippi Mellone annuncia l’investimento di altri 400mila euro per il completamento del “lungomare più bello d’Italia”: “In arrivo anche un’area giochi inclusiva per bambini – dichiara su Facebook il primo cittadino – Su Nardò da 7 anni splende il Sole! Nelle ultime ore del 2022 abbiamo deliberato il progetto di completamento del lungomare e affidato i lavori alla ditta Nuova Panelectric di Nardò. Saranno interessate da lavori: l’area giochi di fronte all’Art Noveau, il muretto di fronte alla Farmacia Lisi, l’area di fronte al Camera Cafè, l’area parcheggi vicino alla benzina Agip di Santa Maria al Bagno, l’illuminazione e riqualificazione di via Porto Selvaggio. Sull’area giochi, inoltre, verranno installati giochi inclusivi per tutti i bambini, grazie a un progetto da 21mila euro finanziato dalla Regione Puglia.

Completiamo così un lavoro mastodontico da quasi 4 milioni di euro, iniziato nel 2020, con il quale abbiamo cambiato il volto delle nostre marine, riqualificato oltre 4 km di costa, diventati finalmente pienamente pedonali e ciclabili. Con me e la mia squadra Nardò è sempre più una città a misura di turisti e residenti, di famiglie, giovani e bambini, di quanti (da tutta Europa!) hanno deciso di trasferirsi nella nostra città. Entro il 2023 completeremo il lavoro per la più grande opera di riqualificazione e rigenerazione che la città ricordi. Una meraviglia per tutti”.