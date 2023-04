Evento jazz a Vaste di Poggiardo

VASTE (Lecce) – “OltreTromba Jazz Club” di Poggiardo propone, per venerdi 13 gennaio, con inizio alle ore 21, a Vaste di Poggiardo, un nuovo importante progetto musicale presso la dimora storica Casino De Viti.

“Da una terra incantevole, – dicono gli organizzatori – accogliente, ricca di profumi, tradizioni come la Sicilia, viene alla luce Claudio Giambruno “Overseas” 4et, nuova formazione ideata e diretta dal talentuoso e intraprendente sassofonista jazz e compositore Claudio Giambruno. Con lui, al suo fianco, tre jazzisti di assoluto valore come Andrea Rea (pianoforte), Dario Rosciglione (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria), una sezione ritmica di grande qualità, affidabilità ed esperienza. Il nobile intento di Giambruno, alla testa di questo quartetto, è quello di enfatizzare la magia delle fascinazioni mediterranee,ma pur sempre in pieno solco hard-bop, oltre alle peculiarità del jazz italiano legato alla tradizione che il trio costituito da Rea, Rosciglione e Ariano riesce a interpretare egregiamente.”

Il repertorio, è improntato su alcuni brani originali scaturiti dalla rigogliosa vena compositiva di Giambruno congiuntamente a degli standard della tradizione jazzistica pensati ad hoc per questa formazione.

L’Associazione culturale “OltreTromba Jazz Club” di Poggiardo che ospita l’evento musicale, nasce nel 2013 dalla passione per il Jazz di un gruppo di amici, con alle spalle precedenti diverse esperienze individuali confluite in un’unica entità avente lo scopo di proporre un’alternativa alle molteplici realtà presenti sul territorio. L’associazione ha anche all’attivo alcuni concerti, con artisti di calibro internazionale che si sono svolti in alcune tra le location più esclusive del Salento; questo con l’intento di promuovere e valorizzare il nostro territorio e la nostra cultura.

