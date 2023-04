Focareddha: causa maltempo l’appuntamento di domani è rimandato al 29 gennaio

GALLIPOLI (Lecce) – Rimandato a domenica 29 gennaio, ore 17.30, a causa delle avverse condizioni meteo l’appuntamento con la Focareddha previsto per domani 17 gennaio.

La Focareddha è una delle ricorrenze più sentite nella città di Gallipoli che negli ultimi anni a causa dell’emergenza sanitaria non è stata realizzata. Si tratta di un tassello identitario della storia cittadina che si rinnova da secoli a Gallipoli e in altri importanti centri della Puglia; come suggerito dal nome, l’appuntamento con la focareddha rappresenta la tradizionale festa del fuoco, tra sacro e profano, tra innovazione e tradizione. Infatti, la focareddha è un grande falò composto da legna raccolta nei campi e acceso la sera del 17 gennaio in onore di Sant’Antonio Abate, rifacendosi al pensiero atavico del fuoco purificatore.

L’evento è organizzato dall’assessorato al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Gallipoli in collaborazione con l’associazione REV ed Equipe Viale Bari.