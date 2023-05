La G&Co di Tricase nell’Olimpo delle gelaterie d’Italia: Gambero Rosso le assegna i Tre Coni

TRICASE – Per il quarto anno consecutivo la “G&Co” di Tricase viene incoronata dal Gambero Rosso come migliore gelateria della Puglia, rientrando così a pieno titolo tra le eccellenze d’Italia. La storica casa editrice specializzata in enogastronomia le ha conferito infatti, ancora una volta, l’ambito premio “Tre Coni” nella settima edizione della sua guida “Gelaterie d’Italia 2023”, realizzata in collaborazione con ORION e presentata ieri a Rimini nell’ambito del Sigep (il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria e Panificazione artigianali).

Un prestigioso riconoscimento e una grandissima soddisfazione per le sorelle Antonella, Miriam, Annalisa e Gabriella Ricchiuto, che da oltre dieci anni deliziano i propri clienti con le loro gustose e ricercate varietà di gelato, puntando tutto sulla qualità delle materie prime e sulla sperimentazione.

“Mai come quest’anno – si legge sul sito di Gambero Rosso – i gelatieri si sono sbizzarriti con infusioni, spezie, tè e fiori: fiori di lavanda, fiori di fieno, fiori di pero e di castagno, di nasturzio, petunia, achillea, calendula, o ancora camomilla e rosa, ma anche cicoria, lattuga, rosmarino”.

All’interno della guida le gelaterie segnalate a livello nazionale sono 493, delle quali solo 64 hanno ricevuto il massimo riconoscimento “Tre Coni”.

In cima alla classifica c’è la Lombardia con 14 locali premiati; seguono il Piemonte e l’Emilia Romagna con 9, il Lazio con 7, il Veneto con 6 e la Toscana con 4. La Liguria, la Campania, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna sono a pari merito con 2; ex aequo anche per il Friuli-Venezia Giulia, le Marche, l’Abruzzo, e la Puglia con 1. La G&Co è infatti l’unica gelateria della nostra regione ad essere state inserita nella guida ed è motivo d’orgoglio per tutto il Salento.