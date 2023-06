A Ugento la seconda tappa de “L’Anello del Bello”

UGENTO (Lecce) – La Fondazione di Partecipazione PCE “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae” comunica che il 4 e 5 Marzo a Ugento, in occasione del XXX Anniversario del Dies Natalis del venerabile Don Tonino Bello, si svolgerà la seconda tappa de “L’Anello del Bello”, una serie di iniziative per ricordare la figura del Vescovo di Molfetta. L’evento è realizzato nell’ambito del Progetto “In memoria del Bello”, con il contributo della Regione Puglia – Teatro Pubblico Pugliese e con il patrocinio del Comune di Ugento e della Diocesi Ugento – Santa Maria di Leuca, unico cammino ad anello in Puglia e candidato all’Atlante dei Cammini di Puglia. Il programma della due giorni prevede per sabato 4 marzo dalle ore 10.00 alle 19.00 in Piazza San Vincenzo il SIT-IN” Raccontaci il tuo Bello: raccolta di testimonianze su don Tonino Bello. Alle ore 19.00, presso la Chiesa Santa Filomena, sarà possibile seguire una Riflessione dal tema: “Don Tonino, allenatore di vita per i giovani”, a cura di Don Davide Russo, Rettore del Seminario Vescovile “Mons. F. Bruni” di Ugento, a seguire, si svolgerà la Presentazione del progetto “L’Anello del Bello” con la consegna del “sigillum” alla comunità di Ugento. Nella giornata di Domenica 5 Marzo nella Chiesa Cattedrale alle ore 10.30 sarà celebrata una Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca, al termine, si svolgerà l’inaugurazione della Pietra Miliare da parte di Salvatore Chiga, Sindaco di Ugento. Dal 4 al 12 marzo, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, con il Patrocinio e con il contributo del Comune di Ugento, presso la Chiesa Santa Filomena sarà possibile ammirare la Mostra “Il Potere dei Segni”. La cittadina di Ugento, insieme a Salve, sono i due estremi della prima tappa de “L’Anello del Bello”, un cammino giubilare con un percorso culturale e spirituale sul pensiero e la spiritualità di don Tonino Bello, che geograficamente forma un anello che parte e torna a De Finibus Terrae e che attraversa il territorio del Capo di Leuca toccando i luoghi che hanno formato la personalità e la spiritualità del venerabile don Tonino Bello. Saranno cinque le tappe dell’iniziativa: I° Tappa: da Salve a Ugento – II° Tappa: da Ugento a Collepasso – III° Tappa: da Collepasso a Vaste – IV° Tappa: da Vaste a Castro (imbarco) e a Tricase Porto (sbarco) a Tricase – V° Tappa: da Tricase ad Alessano a Leuca Piccola e a De Finibus Terrae.Lo scorso 26 Febbraio a Salve ha avuto inizio il progetto ed è stato posto il “sigillum” sull’iniziativa, Ugento permetterà agli ospiti di incontrare don Tonino come un educatore appassionato della vita. Gallipoli sarà un laboratorio di sguardi per incominciare ad avere lo stesso sguardo del Bello, imparando l’atteggiamento dello stupore. Collepasso sarà una sosta immersiva nel pensiero, allargando la mente agli stessi orizzonti di don Tonino. Vaste immergerà l’ospite nella storia di una terra che “povera e umile” ha forgiato la personalità del Bello. A Tricase Porto l’ospite incontrerà il molo su cui don Tonino ha composto la bellissima preghiera per Tricase “La lampara” per arrivare a Tricase e incontrare don Tonino come un pastore profumato di popolo. E, poi, ad Alessano l’incontro con lui, con la scoperta di trovare in un cimitero un seme di vita da raccogliere e portare con sé sugli ultimi 10 km dei Cammini di Leuca, da Leuca Piccola a De Finibus Terrae dove, nei Giardini di Leuca, trasformare l’esperienza in un tocco di campana, in un’invocazione che va lì dove il vento la porta.

