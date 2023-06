Corruzione elettorale, prosciolti Ruggeri e Pendinelli: “Accuse troppo datate, risalgono a 10 anni prima”

OTRANTO (Lecce) – Processo “Re Artù”: testimoni non attendibili e cadono così le accuse di corruzione elettorale e di abuso d’ufficio e falso relative alla gestione del lido Atlantis di Otranto. In 18 pagine il giudice per l’udienza preliminare Sergio Tosi motiva il proscioglimento per l’ex sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi, il primo cittadino di Scorrano, Mario Pendinelli e il tecnico comunale di Otranto, Emanuele Maggiulli e il proscioglimento seppur parziale per l’ex assessore regionale e senatore Salvatore Ruggeri. Per la vicenda legata alla gestione del lido, caso per il quale venivano contestati i reati di abuso d’ufficio e falso, l’unica prova d’accusa scaturiva unicamente dalle dichiarazioni rese il 20 luglio del 2022 dal dirigente responsabile del Servizio Demanio Matrimonio e Patrimonio della regione Puglia (la cui posizione è stata archiviata).

Nel corso dell’interrogatorio, l’avvocato non ha fornito alcun elemento in grado di comprovare i tre elementi che per la pubblica accusa fonderebbero il delitto: ossia la violazione di legge, quale riflesso del mancato rispetto delle linee guida regionali in materia di ripristino degli arenili; la previa concertazione di atti amministrativi e il falso ideologico di questi ultimi. “Dichiarazioni del tutto neutre” a parere del giudice irrobustite nella loro scarsa inattendibilità dalla memoria difensiva depositata dalla difesa di Cariddi (avvocato Gianluca D’Oria).

C’era, poi, la seconda grana relativa ad una presunta corruzione elettorale contestata all’ex senatore Ruggeri e al sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli ai tempi delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia e della elezione diretta del Presidente fissate per il 20 e il 21 settembre 2020. I due imputati, questo ipotizzava l’accusa, avrebbero promesso e offerto denaro ai propri referenti politici in diversi comuni del Salento e comprare pacchetti di voti persino quantificandone il prezzo per il singolo voto in vantaggio dello stesso Pendinelli.

Al netto della richiesta di proscioglimento sollecitata proprio dal pm Alessandro Prontera, le dichiarazioni rilasciate da una persona informata dei fatti nel corso delle indagini per le quali nell’estate del 2010 Ruggeri avrebbe consegnato una busta piena di soldi a un suo galoppino “non hanno nulla a che vedere con la vicenda che riguarda le elezioni regionali tenutesi in Puglia una decina di anni dopo. Sicché – sottolinea il giudice – s’impone sin da ora una pronuncia di non luogo a procedere, non sussistendo al riguardo una benché minima fonte di prova a sostegno della tesi d’accusa, a prescindere da qualsiasi ipotetico sviluppo in sede dibattimentale”.

Ruggeri è difeso dagli avvocati Salvatore Corrado e Giuseppe Fornari, Maggiulli da Antonio Quinto, Pendinelli da Corrado Sammarruco e Antonio Costantino Mariano. Per altre ipotesi, il gup ha disposto il rinvio a giudizio di Ruggeri e degli altri imputati che non avevano optato per il rito abbreviato (il 5 maggio prossimo, invece, saranno giudicati con il rito alternativo in 5: Giantommaso Zacheo, Roberto Aloisio, Giuliana Lecci, Luigi Antonio Tolento e Antonio Specchia).