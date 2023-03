Divieto di pesca dei ricci per 3 anni, non tutti festeggiano. Scorrano: “Sarebbe stato sufficiente un solo anno: nessun ristoro per i pescatori”

LECCE – La Regione Puglia, dopo un lungo dibattito, ha deciso di fermare la pesca dei ricci per un periodo lungo. “Per i prossimi tre anni, fatta eccezione per il periodo che va dal 1° maggio al 30 giugno in cui vige il ‘fermo biologico’ nazionale, il sottoscritto intende organizzare alcuni ‘tour’ dal Salento alla vicina Basilicata (Lido di Metaponto e Marina di Pisticci distano circa 150 km da Lecce) per pescare i ricci secondo le norme e le quantità previste dalla vigente Legge Nazionale, con degustazione degli stessi sulla spiaggia, accompagnati da provola locale e un buon bicchiere di vino – scrive Gianpaolo Scorrano, presidente della Commissione controllo a Palazzo Carafa. Dispiace, infatti, apprendere che, nella mattinata di ieri, sia stata approvata dal nostro Consiglio regionale una legge che non solo vieta la pesca del riccio in tutta la Puglia per i prossimi tre anni, ma non prevede né il necessario monitoraggio dei nostri fondali per verificarne l’effettivo ripopolamento né il doveroso ristoro per quei pescatori autorizzati che da quell’attività traevano l’unica forma di sostentamento”.

Eppure le Leggi che normano la pesca dei ricci in Italia già ci sono (art. 4 del D.M. 12 gennaio 1995) e andrebbero solo fatte rispettare, con sanzioni più severe e soprattutto con maggiori controlli che, ad oggi, sono pressoché inesistenti (tanto per la pesca quanto per la vendita) per evidente scarsità di mezzi e di risorse. “Non è che il sottoscritto non abbia a cuore la tutela dell’ambiente, in particolare di quello marino di cui è amante ed esperto conoscitore – spiega Scorrano – È che, a parere dello scrivente, sarebbe stato certamente più corretto prevedere un solo anno di ‘fermo pesca’ continuativo e poi, a seguito di monitoraggi dello stato dei fondali con l’ausilio di esperti (biologi e zoologi), decidere se consentire o meno nuovamente la pesca, valutando la possibilità di ulteriori restrizioni per i due anni successivi, come ad esempio:

– limite massimo di pesca di 40 esemplari al giorno per ogni pescatore sportivo;

– limite massimo di pesca di 500 esemplari al giorno per ogni pescatore professionista (1000 se con barca di appoggio con equipaggio);

– limite minimo dimensionale del riccio da pescare pari a circa 7 cm (esemplare adulto);

– divieto di pesca del riccio con autorespiratori (solo pesca in apnea);

– possesso del patentino di pesca (anche per la pesca sportiva) rilasciato dal Ministero dell’ambiente;

– sanzioni elevate per la pesca di frodo”.

Il proibizionismo, seppur nato dalle migliori intenzioni (fu battezzato “the noble experiment”), ha sempre avuto effetti opposti a quelli desiderati e auspicati: pesca di frodo, contrabbando e aumento indiscriminato del prezzo della polpa del riccio (gonadi) sarebbero le prime prevedibili conseguenze dell’applicazione della nuova norma regionale. “È bene ricordare che la SARDEGNA, dove la Legge in questione è vigente già da tempo (22 gennaio 2022), non è la Puglia, men che meno il SALENTO cui è stato tolto prima il tabacco, poi gli ulivi ed oggi anche la pesca del riccio che fa parte integrante della cultura identitaria del territorio e, in quanto tale, va salvaguardata con controlli più rigorosi e norme più restrittive, non certamente vietata. I latini direbbero ‘in medio stat virtus’ in sintonia con l’ideale greco di medietà secondo cui la virtù è sempre lontana dagli eccessi. L’auspicio, dunque, è che che la Legge regionale in questione possa essere rimodulata -con equilibrio e moderazione- per “step” annuali, garantendo al contempo monitoraggi semestrali dei fondali, controlli rigorosi da parte degli organi preposti e adeguati ristori per chi, dal mare, trova il suo sostentamento e non ha alcuna intenzione di vivere di indennizzi, peraltro da fame.

Diversamente, come spesso accade in questi casi, si assisterà al proliferare di pescatori abusivi (a scapito di quelli onesti) che faranno razzia di esemplari anche piccoli, non si raggiungerà l’agognato ripopolamento della specie e si rischierà di importare prodotti dall’estero a costi elevati, senza alcuna garanzia circa l’effettiva provenienza e la conservazione del prodotto che, tenuto in fresco, può essere consumato al massimo dopo 48 dalla sua pesca (salvo essere adeguatamente congelato). Senza contare il fatto che tantissimi appassionati di questi prelibati “frutti di mare” (pescatori sportivi e semplici consumatori) potrebbero optare per trascorrere le loro vacanze nei lidi delle vicine regioni Basilicata, Calabria e Molise, dove la pesca è consentita, a danno dell’intero comparto turistico Pugliese”.

