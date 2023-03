Elezioni a San Donato, ufficializzata la ricandidatura del sindaco uscente, Alessandro Quarta, che guadagna l’adesione dell’ex sindaco Conte e di Taurino

SAN DONATO – Arriva con largo anticipo una nuova proposta politica per gli elettori di San Donato e Galugnano, che dopo cinque anni saranno chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale (14 e 15 maggio 2023). Il Sindaco Alessandro Quarta si ricandida (come anticipato mesi fa su questo giornale) col sostegno della gran parte dei consiglieri e assessori di maggioranza uscenti, del Presidente del Consiglio, dei principali attivisti e sostenitori del gruppo “La città di tutti”, unitamente all’appoggio di tutti i consiglieri di minoranza e del gruppo politico “Libertà”. Ma fa anche un grande colpo: quello di portare dalla sua parte un ex sindaco e il possibile candidato sindaco Taurino. Il Sindaco Quarta spiega il progetto civico: “Senza nessun distinguo, le maggiori forze politiche locali e del civismo stesso hanno ritenuto di unirsi insieme e condividere questo percorso per lavorare sinergicamente e offrire ai propri concittadini le migliori opportunità di crescita e sviluppo del territorio”.

La maggioranza resta compatta per tentare il bis. “Il mandato amministrativo che si sta per chiudere, contraddistinto dalla terribile pandemia e da una crisi economica che ancora colpisce molte famiglie, ha visto in più occasioni una fattiva collaborazione tra forze di maggioranza, di opposizione e società civile stessa – continua il primo cittadino uscente – Non è più tempo di sterili e puerili divisioni: è tempo di andare verso una città unita e forte e dimostrare senso di responsabilità a favore dei cittadini. Il progetto è un cantiere ancora aperto alle risorse umane e civiche del territoriodisponibili a lavorare. Noi tutti ci crediamo mettendo a diposizione della città la professionalità e lo spirito di servizio di tutti e lasciando da parte anacronistiche ed inopportune rivalità. Nei prossimi anni si spera di poter continuare e migliorare i tanti progetti in cantiere nel campo dello sport, della cultura, dell’inclusione che hanno fatto della nostra città un punto di riferimento per il territorio. Siamo pronti a confrontarci con le altre liste e proposte politiche che si candideranno agli elettori nel pieno rispetto della democrazia”.

Link Sponsorizzato

Sulla stessa lunghezza d’onda, il già sindaco Ezio Conte e il Consigliere Comunale Cesare Taurino che nel 2018 era l’antagonista di Quarta: “Vogliamo trovare il modo migliore di dare risposte alle tante istanze delle famiglie, dei commercianti e soprattutto dei giovani delle nostre comunità e la costituenda Lista che ci vede impegnati in prima linea ci consentirà di trovare le migliori competenze per attuare progetti proficui e strategici per il tessuto economico e sociale di San Donato”. La ricandidatura di Quarta è sostenuta dalle forze politiche progressiste e riformiste che, assieme ad un gruppo di civici, puntano ad andare avanti nelle azioni amministrative realizzate nel corso del primo quinquennio.