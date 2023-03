“I NO che fanno la decrescita…il caso Puglia“

La Puglia e il Salento, prima che altrove, proprio su temi sensibili come Xylella, Tap e Ilva, hanno sperimentato i guasti e i danni prodotti dalla teorizzazione della decrescita e della società orizzontale, con l’esproprio della politica, la delegittimazione dei decisori pubblici, il disprezzo delle competenze e la derisione della scienza, quasi sempre sotto una medesima sigla: il NO.

Ne abbiamo ascoltati tanti di questi NO negli ultimi anni in Puglia ed in Salento in particolare: NO al rinnovabile, NO all’eolico, NO ai rigassificatori, NO alla fascia cuscinetto per contrastare xylella, NO ai termovalorizzatori, NO alla 275.

Link Sponsorizzato

In questi giorni i dati ISTAT certificano un aspetto che sarebbe stupefacente, se non fosse drammatico ed allarmante: tra meno di dieci anni la disoccupazione non sarà un problema da risolvere in Puglia!

La soluzione a questo atavico problema arriva, però, dalla mancanza di uomini e donne da occupare! Con riguardo alle tre differenti fasce d’età di riferimento per l’indagine (15-64, 15-29 e 30-64), l’andamento di spopolamento regionale supera di gran lunga (sino al 10%) quello medio nazionale. Quanto siamo responsabili di questa inesorabile decrescita? Quanto i continui NO hanno determinato un gap che ormai pare incolmabile?

Link Sponsorizzato

Di questi argomenti si parlerà nel corso della presentazione del saggio I no che fanno la decrescita (Guerini Editore), scritto da Alberto Brambilla, editorialista di Bloomberg e Stefano Cianciotta, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Infrastrutture.

L’incontro è stato organizzato da Comunità Futura Cooperativa Sociale ETS, per Sabato 25 Marzo alle 18 nella Sala congressi dell’Hotel Tiziano di Lecce. Stefano Cianciotta dialogherà sul tema con Nicola Delle Donne, Presidente Confindustria Lecce, Carmelo Rollo, Presidente LegaCoop Puglia, e Fabiano Amati, consigliere Regione Puglia.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Francesco G. Gioffredi, responsabile dell’Ufficio Centrale del Nuovo Quotidiano di Puglia.