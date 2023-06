Il Giro dei Venti, edizione 2023. Sergio Filograna: “una manifestazione internazionale che cresce sempre di più”

Una manifestazione destinata a crescere e a coinvolgere molti partner a livello nazionale ed internazionale, si tratta del Giro dei Venti, ideato dal Cavaliere Sergio Filograna. La manifestazione è stata presentata a Lecce alla presenza di tanti attori istituzionali. Sul sito ufficiale della manifestazione si legge che:

la prima tappa cicloturistica de Il Giro dei Venti ci porta da Santa Maria di Leuca a Otranto e ritorno.

Si parte dunque dal punto più a sud della Puglia, dalla punta del tacco d’Italia, dove sorge una delle sue località più affascinanti: Santa Maria di Leuca. Adagiata tra Punta Meliso e Punta Ristola, i due promontori rocciosi che ne abbracciano il lungomare, vanta una storia antichissima popolata da miti e leggende. Proprio di fronte alla sua costa, il mare Adriatico e lo Ionio si incontrano. E tuttavia, per via della diversa salinità, mai si mescolano, creando giochi di colori di indicibile bellezza.

Link Sponsorizzato

Dopo circa 100 km di cicloturistica, accompagnati dai paesaggi della litoranea Adriatica, si arriva ad Otranto, la prima città che vede sorgere il sole in Italia, per questo chiamata anche “Porta d’Oriente”. Uliveti, mura di cinta, fortezze e case dai colori pastello caratterizzano il borgo, uno dei più belli d’Italia, nonché giro di boa per far ritorno a Leuca.

Corfù: isola di sovrani e artisti

La tappa in Grecia è una cicloturistica da vivere tra i paesaggi di Corfù, “capitale” del Mar Ionio.

Link Sponsorizzato

Villaggi sul mare e viali alberati, monasteri e castelli, insenature nascoste e baie mozzafiato. Gli stessi scorci che hanno stregato, nei secoli, letterati e aristocratici – come l’imperatrice d’Austria Sissi, che qui amava trascorrere le sue vacanze, e il poeta inglese Lord Byron – ci accompagneranno lungo tutto il percorso.

Leuca-Gallipoli: verso la Perla dello Ionio

La seconda tappa italiana ci porta da Santa Maria di Leuca a Gallipoli.

Pedalando per 113,8 km attraverso il Salento, tra città, borghi e natura, si arriva a Gallipoli, la “Città Bella” (dal greco Kale Polis). Si staglia sulla costa ionica a una quarantina di chilometri da Lecce, con il suo borgo antico arroccato sopra un isolotto di origine calcarea e collegato alla città nuova da un ponte ad archi risalente al 1600. Le mura, i bastioni e le torri che un tempo proteggevano la città dagli invasori oggi la riparano dalle mareggiate, donandole un fascino d’altri tempi.

Tra i due mari

Le acque cristalline del mar Adriatico e del mar Ionio saranno il palcoscenico delle tre veleggiate sottocosta, ognuna della durata di 3-4 ore. Il vento, elemento essenziale per ogni velista, definirà le rotte: in base alle condizioni, Roberto Ferrarese, pluricampione mondiale e responsabile sezione Vela Il Giro dei Venti, valuterà giorno per giorno su quale mare navigare, se sul mar Adriatico, nella rotta Leuca-Otranto, o se sul mar Ionio, nella rotta Leuca-Gallipoli. È prevista una veleggiata tra le coste di Corfù, meta che verrà raggiunta da ogni equipaggio tramite una navigazione notturna (durante il trasferimento notturno delle barche è consentito l’ausilio del motore)”.

Ai nostri microfoni il Cavaliere Sergio Filograna.