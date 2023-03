Registro Tumori Puglia, il report: 4867 nuove diagnosi di neoplasia ogni anno: polmone, prostata, colon-retto e mammella i cancri più diffusi nel leccese

LECCE – È stato pubblicato su Puglia Salute l’ultimo Rapporto sui tumori nella ASL Lecce, con un’analisi dei dati relativi al periodo 2013-2017, a cura dell’Unità di Statistica ed Epidemiologia – Registro Tumori e del Coordinamento Registro Tumori in collaborazione con l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (AReSS). “Nell’ultimo quinquennio esaminato dal registro tumori (2013-2017) sono state registrate 4867 nuove diagnosi di neoplasia ogni anno, 2647 (54%) tra gli uomini, 2220 (46%) tra le donne – spiega lo studio – L’11% delle diagnosi è rappresentato dalle emopatie maligne (linfomi, leucemie e mielomi), il restante 89% è rappresentato dai tumori solidi.

Le cinque neoplasie più frequenti tra gli uomini nel 2013-2017 sono state quelle di polmone, prostata, colon-retto, vescica e del distretto testa-collo.

Le cinque neoplasie più frequenti tra le donne nel 2013-2017 sono state quelle di mammella, colon-retto, polmone, tiroide e corpo uterino.

Il confronto con il dato regionale evidenzia eccessi rilevanti nel genere maschile per i tumori del polmone (+24%) e della vescica (+17%). Sono altresì osservati eccessi più contenuti per il genere femminile per i tumori colo-rettali, ovarici e polmonari”.

Si osserva un vantaggio in termini di minore incidenza rispetto alla media regionale per i tumori gastrici ed epatici in entrambi i generi.

L’analisi per distretto socio-sanitario (DSS) evidenzia una sostanziale maggiore incidenza di tumori polmonari maschili per quasi tutte le aree, e in particolare per i DSS di Gagliano del Capo e Gallipoli, mentre in controtendenza è il DSS di Campi Salentina che presenta casi pari alla media regionale e pertanto inferiori al dato provinciale. Nel genere femminile si evidenziano picchi di incidenza per tumore polmonare nel DSS di Lecce e, in misura minore per il DSS di Maglie.

Il Rapporto sui Tumori ASL Lecce, che riporta i dati di incidenza, prevalenza, ricoveri, sopravvivenza e mortalità, fotografa la reale epidemiologia oncologica del nostro territorio focalizzandosi sull’ultimo quinquennio 2013-2017 ma valutando anche i trend storici, disponibili dall’anno 2003. Il rapporto è accompagnato da uno studio più dettagliato relativo ai dati di incidenza per singolo Comune e Distretto Socio Sanitario e un focus sul tumore polmonare.

Il documento è anche un utile strumento per studiare i fenomeni e per approfondire l’eventuale impatto dei fattori di rischio sulle malattie neoplastiche.

Del gruppo di lavoro hanno fatto parte: Fabrizio Quarta, Anna Melcarne, Lucia Bisceglia, Costanza Arciprete, Giovanna Di Mitri, Maria Grazia Golizia, Cosimo Greco, Dante Parlangeli.

“Questi dati non sono semplicemente numeri e statistiche ma hanno legami e ricadute impattanti sulla nostra vita quotidiana. Le patologie maggiormente diffuse possono essere efficacemente contrastate con i corretti stili di vita (si pensi al nesso fumo-tumore al polmone), con una sana alimentazione e aderendo alle campagne di screening del tumore al seno, alla cervice uterina e al colon retto. Questo report rappresenta un monito per tutti noi, ci invita a considerare la prevenzione e la qualità della vita come bussola del nostro agire, per prevenire le neoplasie e per poterle diagnosticare e curare in tempo utile”, ha dichiarato il Direttore generale Avv. Stefano Rossi.

